2024 Coachella Festivali sona erdi: Sahnede bacağını kırdı!
Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen, ABD'nin en büyük festivali Coachella sona erdi. Geçtiğimiz hafta sonu festivale Oscar'lı oyuncu Will Smith'in sahneye çıkması ve No Doubt grubunun yıllar sonra buluşması damga vurmuştu. İşte Coachella Festivali'nden yansıyanlar...
Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali sona erdi. Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen festival bu yıl 12-14 Nisan ve 19-21 Nisan tarihlerinde düzenlendi.
İşte Coachella Festivali'nde yaşananlar...