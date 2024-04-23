2024 Coachella Festivali sona erdi: Sahnede bacağını kırdı!

Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali sona erdi. Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen festival bu yıl 12-14 Nisan ve 19-21 Nisan tarihlerinde düzenlendi.

İşte Coachella Festivali'nde yaşananlar...