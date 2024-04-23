2024 Coachella Festivali sona erdi: Sahnede bacağını kırdı!

Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen, ABD'nin en büyük festivali Coachella sona erdi. Geçtiğimiz hafta sonu festivale Oscar'lı oyuncu Will Smith'in sahneye çıkması ve No Doubt grubunun yıllar sonra buluşması damga vurmuştu. İşte Coachella Festivali'nden yansıyanlar...

2024 Coachella Festivali sona erdi: Sahnede bacağını kırdı! - 1

Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali sona erdi. Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen festival bu yıl 12-14 Nisan ve 19-21 Nisan tarihlerinde düzenlendi.

İşte Coachella Festivali'nde yaşananlar...

N-LIFE HABERLERİ

2024 Coachella Festivali sona erdi: Sahnede bacağını kırdı! - 2

BACAĞINI KIRDI

"Day 'n Nite" ve "King Wizard" gibi şarkılarla tanınan Kid Cudi, konser sonrası yaptığı açıklamada bacağını kırdığını söyledi.

Sahnede zıplarken bacağı kırılan şarkıcı "Hiç kemiğim kırılmamıştı. Beni merak eden herkese teşekkürler" dedi.

2024 Coachella Festivali sona erdi: Sahnede bacağını kırdı! - 3

TELAFİ ETTİ

Milyarder Elon Musk ile birlikteliğiyle adından söz ettiren Grimes geçtiğimiz hafta sahnede talihsizlik yaşamıştı. Şarkıcının performansı teknik aksaklıklar nedeniyle birkaç kez bölünmüştü.

Grimes, bu sefer unutulmaz performansıyla adından söz ettirdi.

2024 Coachella Festivali sona erdi: Sahnede bacağını kırdı! - 4

TARİHE GEÇTİ

"Paint the Town Red", "Say So" ve "Kiss Me More" gibi şarkılarlan tanınan Doja Cat, festivalde baş sanatçı olarak sahne alan ilk kadın rapçi oldu.

Sahnede birkaç kez kostüm değiştiren şarkıcı, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

2024 Coachella Festivali sona erdi: Sahnede bacağını kırdı! - 5

90'LAR FIRTINASI

1990'lı yıllara damga vuran No Doubt grubu yıllar sonra yeniden bir araya gelmişti.

Grup, ikinci performansıyla da beklentileri aştı.

 İşte Coachella Festivali'nden yansıyanlar...

2024 Coachella Festivali sona erdi: Sahnede bacağını kırdı! - 6

Latin şarkıcı J Balvin'e sahnede Joel Munoz Martinez ve Randy Ortiz Acevedo eşlik etti.

2024 Coachella Festivali sona erdi: Sahnede bacağını kırdı! - 7

DJ Snake, Sahara sahnesinde.

2024 Coachella Festivali sona erdi: Sahnede bacağını kırdı! - 8

DJ Snake'e sahnede ünlü rapçi 50 Cent eşlik etti.

2024 Coachella Festivali sona erdi: Sahnede bacağını kırdı! - 9

Bebe Rexha

2024 Coachella Festivali sona erdi: Sahnede bacağını kırdı! - 10

Le Sserafim

2024 Coachella Festivali sona erdi: Sahnede bacağını kırdı! - 11

İLK HAFTA NELER YAŞANDI?

Geçtiğimiz hafta Coachella'ya Will Smith damga vurmuştu. Karakteri gibi giyinen Oscar'lı oyuncu, Siyah Giyen Adamlar filminin şarkısını seslendirdi.

No Doubt grubunun yıllar sonra buluştuğu festivalde birbirinden unutulmaz anlar yaşandı. 

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

DAHA FAZLA GÖSTER