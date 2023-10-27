2024 Oscar Ödülleri için En İyi Film tahminleri

96. Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile. ScreenRant 2023 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dalında aday gösterilebilecek filmleri sıraladı. Filmler arasında Cannes'da en uzun süre alkışlanan Dolunay Katilleri ve yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi Barbie bulunuyor. İşte 2024 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dalında aday gösterilebilecek filmler....

2024 Oscar Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 1

OPPENHEIMER

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan ve eleştirmenlerden tam not alan Oppenheimer filminin, yönetmen Christopher Nolan'a Oscar ödülü getirebileceği tahmin ediliyor.

N-LIFE HABERLERİ

2024 Oscar Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 2

DOLUNAY KATİLLERİ

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser gibi isimlerin rol aldığı ve Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Killers of the Flower Moon filmi, Oscar Ödülleri'nin en güçlü adaylarından.

Son olarak 2020'de Bir Zamanlar Hollywood'da filmindeki performansıyla Oscar'a aday olan Leonardo DiCaprio'nun ikinci kez ödül kazanabileceği düşünülüyor.

2024 Oscar Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 3

POOR THINGS

"Kutsal Geyiğin Ölümü" ve "The Lobster" filmleriyle beğeni kazanan Yunanlı yönetmen Yorgos Lanthimos'un yeni filmi "Poor Things" bu yılın en merakla beklenen filmlerinden. Başrollerinde Willem Dafoe ve  Mark Ruffalo gibi isimlerin yer aldığı film, kocasından kurtulmak için intihar eden Bella Baxter'ı konu alıyor. 

2024 Oscar Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 4

BARBIE

2023 yılının en iyi açılışını yapan filmi Barbie, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.

Greta Gerwig'e tüm zamanların en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni ünvanını kazandıran film aynı zamanda yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu.

2024 Oscar Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 5

MAESTRO

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Maestro filmi, 7 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan film, Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alıyor.

2024 Oscar Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 6

THE HOLDOVERS

 Alexander Payne'in yönettiği film, üç farklı insanın New England'da iki hafta boyunca yoğun kar altında komik serüvenler paylaşmasını konu alıyor.

2024 Oscar Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 7

THE ZONE OF INTEREST

Film, İkinci Dünya Savaşı sırasında Auschwitz toplama kampının komutanı olarak görev yapan Nazi Rudolf Höss ve ailesinin, kampın yanında yer alan evlerindeki yaşamını konu alıyor. Başrollerde ise Sandra Hüller, Christian Friedel, Ralph Herforth var.

2024 Oscar Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 8

PAST LIVES

Film, hayatları farklı yönlere giden iki yakın çocukluk arkadaşı Nora ve Hae Sung'un hikayesini konu alıyor.

2024 Oscar Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 9

ANATOMY OF A FALL

Film, Sandra, Samuel ve 11 yaşındaki oğulları Daniel karakterlerinin etrafında dönüyor. Sandra'nın, evlerinin önünde ölü bulunan eşi Samuel'i öldürmekle suçlanmasını konu alan film Cannes Film Festivali'nde prestijli Altın Palmiye ödülünü kazandı.

2024 Oscar Ödülleri için En İyi Film tahminleri - 10

THE IRON CLAW

Profesyonel güreşçilerin hayatını konu alan A24 yapımı biyografi filminin yönetmen koltuğunda ise Sean Durkin oturuyor. Zac Efron ve Jeremy Allen White'ın başrolleri paylaşıyor.

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