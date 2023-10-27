2024 Oscar Ödülleri için En İyi Film tahminleri
96. Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile. ScreenRant 2023 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dalında aday gösterilebilecek filmleri sıraladı. Filmler arasında Cannes'da en uzun süre alkışlanan Dolunay Katilleri ve yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi Barbie bulunuyor. İşte 2024 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dalında aday gösterilebilecek filmler....
OPPENHEIMER
Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan ve eleştirmenlerden tam not alan Oppenheimer filminin, yönetmen Christopher Nolan'a Oscar ödülü getirebileceği tahmin ediliyor.