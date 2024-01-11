2024 SAG Ödülleri için adaylar belli oldu

SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri için bu yılın adayları belirlendi. Gişe rekortmenleri Barbie ile Oppenheimer'ın 4 adaylık ile başı çektiği listede dizi kategorisinde Succession 5 adaylıkla öne çıktı. Ödüller 24 Şubat'ta sahiplerini bulacak. İşte, sinema ve televizyon kategorisinde yılın en iyisi olmaya aday yapımlar ve oyuncular...

2024 SAG Ödülleri için adaylar belli oldu - 1

Hollywood'da ödül sezonu başladı! Altın Küre Ödülleri'nin sahiplerini bulmasının ardından SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri için bu yılın adayları belli oldu.

N-LIFE HABERLERİ

2024 SAG Ödülleri için adaylar belli oldu - 2

Barbie ile Oppenheimer 4 adaylık ile zirvede yer alırken onları Dolunay Katilleri, American Fiction ve Maestro gibi yapımlar takip etti.

En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Leonardo DiCaprio'nun olmayışı ise dikkat çekti.

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İşte 2024 SAG Ödülleri için adaylar...

2024 SAG Ödülleri için adaylar belli oldu - 3

TELEVİZYON DALINDA ADAYLAR

EN İYİ DİZİ (DRAM)

The Crown
The Gilded Age
The Last of Us
The Morning Show
Succession

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Abbott Elementary
Barry
The Bear
Only Murders in the Building
Ted Lasso

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Uzo Aduba, Painkiller
Kathryn Hahn, Tiny Beautiful Things
Brie Larson, Lessons in Chemistry
Bel Powley, A Small Light
Ali Wong, Beef

2024 SAG Ödülleri için adaylar belli oldu - 4

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Matt Bomer, Fellow Travelers
Jon Hamm, Fargo
David Oyelowo, Lawmen: Bass Reeves
Tony Shalhoub, Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie
Steven Yeun, Beef

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Brett Goldstein, Ted Lasso
Bill Hader, Barry
Ebon Moss-Bachrach, The Bear
Jason Sudeikis, Ted Lasso
Jeremy Allen White, The Bear

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Quinta Brunson, Abbott Elementary
Ayo Edebiri, The Bear
Hannah Waddingham, Ted Lasso

2024 SAG Ödülleri için adaylar belli oldu - 5

EN İYİ DİZİ EKİBİ

Ahsoka
Barry
Beef
The Last of Us
The Mandalorian

2024 SAG Ödülleri için adaylar belli oldu - 6

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

Brian Cox, Succession
Billy Crudup, The Morning Show
Kieran Culkin, Succession
Matthew Macfadyen, Succession
Pedro Pascal, The Last of Us

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

Jennifer Aniston, The Morning Show
Elizabeth Debicki, The Crown
Bella Ramsey, The Last of Us
Keri Russell, The Diplomat
Sarah Snook, Succession

2024 SAG Ödülleri için adaylar belli oldu - 7

FİLM KATEGORİSİ

EN İYİ KADIN OYUNCU

Annette Bening - NYAD
Lily Gladstone - Killers of The Flower Moon
Carey Mulligan - Maestro
Margot Robbie - Barbie
Emma Stone - Poor Things

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Bradley Cooper - Maestro
Colman Domingo - Rustin
Paul Giamatti - The Holdovers
Cillian Murphy - Oppenheimer
Jeffrey Wright - American Fiction

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Sterling K. Brown - American Fiction
Williem Dafoe - Poor Things
Robert De Niro - Killers of the Flower Moon
Robert Downey Jr - Oppenheimer
Ryan Gosling- Barbie

2024 SAG Ödülleri için adaylar belli oldu - 8

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Emily Blunt - Oppenheimer
Danielle Brooks - The Color Purple
Penelope Cruz - Ferrari
Jodie Foster - NYAD
Da'vine Joy Randolph - The Holdovers

EN İYİ EKİP PERFORMANSI

Barbie
American Fiction
The Color People
Killers of the Flower Moon
Oppenheimer

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