2024 SAG Ödülleri için adaylar belli oldu

TELEVİZYON DALINDA ADAYLAR

EN İYİ DİZİ (DRAM)



The Crown

The Gilded Age

The Last of Us

The Morning Show

Succession



EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Only Murders in the Building

Ted Lasso

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)



Uzo Aduba, Painkiller

Kathryn Hahn, Tiny Beautiful Things

Brie Larson, Lessons in Chemistry

Bel Powley, A Small Light

Ali Wong, Beef