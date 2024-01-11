2024 SAG Ödülleri için adaylar belli oldu

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Matt Bomer, Fellow Travelers

Jon Hamm, Fargo

David Oyelowo, Lawmen: Bass Reeves

Tony Shalhoub, Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie

Steven Yeun, Beef



EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)



Brett Goldstein, Ted Lasso

Bill Hader, Barry

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, The Bear



EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Hannah Waddingham, Ted Lasso