2024 SAG Ödülleri için adaylar belli oldu
SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri için bu yılın adayları belirlendi. Gişe rekortmenleri Barbie ile Oppenheimer'ın 4 adaylık ile başı çektiği listede dizi kategorisinde Succession 5 adaylıkla öne çıktı. Ödüller 24 Şubat'ta sahiplerini bulacak. İşte, sinema ve televizyon kategorisinde yılın en iyisi olmaya aday yapımlar ve oyuncular...
Hollywood'da ödül sezonu başladı! Altın Küre Ödülleri'nin sahiplerini bulmasının ardından SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri için bu yılın adayları belli oldu.