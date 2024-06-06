2024 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler

The Zone of Interest (İlgi Alanı)

Jonathan Glazer'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film ödülünü kazandı. Film, Auschwitz kampının yanında aileleri için bir yaşam kurmaya çalışan kampın komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig'in hikayesini konu alıyor.