2024 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler
Yılın henüz ortasında olsak da vizyona giren birçok yapım, yılın en iyileri arasına girmeyi başardı. Time Out, 2024 yılının ilk 5 ayında izleyiciyle buluşan en iyi filmleri açıkladı. Listede gişe rekortmenlerinden festival filmlerine birçok yapım yer alıyor. İşte sırasıyla yılın en iyi filmleri...
The Zone of Interest (İlgi Alanı)
Jonathan Glazer'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film ödülünü kazandı. Film, Auschwitz kampının yanında aileleri için bir yaşam kurmaya çalışan kampın komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig'in hikayesini konu alıyor.