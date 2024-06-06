2024 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler

Yılın henüz ortasında olsak da vizyona giren birçok yapım, yılın en iyileri arasına girmeyi başardı. Time Out, 2024 yılının ilk 5 ayında izleyiciyle buluşan en iyi filmleri açıkladı. Listede gişe rekortmenlerinden festival filmlerine birçok yapım yer alıyor. İşte sırasıyla yılın en iyi filmleri...

2024 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler - 1

The Zone of Interest (İlgi Alanı)

Jonathan Glazer'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, Oscar Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film ödülünü kazandı. Film, Auschwitz kampının yanında aileleri için bir yaşam kurmaya çalışan kampın komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig'in hikayesini konu alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

2024 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler - 2

Poor Things (Zavallılar)

İskoç yazar Alasdair Gray’in aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmen Yorgos Lanthimos’u 5 yılın ardından sinemaseverlerle buluşturan Zavallılar, Emma Stone'a En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandırdı.

2024 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler - 3

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2

Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu, "Dune: Çöl Gezegeni"nin devam filminde Timothée Chalamet ve Zendaya başrollerde. Gişe rekoru kıran film, birçok usta yönetmenden ve eleştirmenden tam not almayı başardı.

2024 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler - 4

Rekabet

Başrollerinde Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı "Challengers" filmi, Luca Guadagnino imzası taşıyor.

2024 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler - 5

All Of Us Strangers

Andrew Haigh tarafından yazılan ve yönetilen, Taichi Yamada'nın 1987 tarihli Strangers romanından uyarlanan film, prestijli birçok ödüle layık görülse de Oscar adayı olamadı.

2024 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler - 6

Furiosa: Bir Mad Max Destanı

Başrolünde Anya Taylor-Joy'un yer aldığı Furiosa: Bir Mad Max Destanı filminde George Miller yine yönetmen koltuğunda. Chris Hemsworth ve Tom Burke'ün de kadrosunda yer aldığı film, aksiyon sahneleriyle beğeni topladı.

2024 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler - 7

Hit Man

Richard Linklater imzalı filmde şehrin polis teşkilatında ek iş yapan bir üniversite profesörü olan Gary, görev için sahte bir tetikçi kılığına girdiğinde hayatı değişir. Film 7 Haziran'da sinemalarda.

2024 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler - 8

Kaptan Benim

Matteo Garrone'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, hayallerini gerçekleştirmek için Senegal'den ayrılarak Avrupa'ya gitmeye çalışan iki gencin macera dolu hikayesi anlatılıyor.

2024 yılında şimdiye kadar vizyona giren en iyi filmler - 9

Şeflerin Aşkı

Tran Anh Hung imzalı filmde Juliette Binoche, Benoît Magimel, Emmanuel Salinger gibi isimler yer alıyor.

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