2024 yılının rengi belirlendi: Şeftali tüyü

Küresel renk otoritesi Pantone Renk Enstitüsü, 2024’ün rengini açıkladı. Modadan güzelliğe, dekorasyondan sanata kadar birçok sektörü etkileyen Pantone yılın rengi, "Şeftali tüyü" oldu.

Her yıl aralık ayında gelecek yılın trend rengini açıklayan Pantone Color Institute, Şeftali tüyü (Peach Fuzz) rengini, her şeyi kapsayan ruhu zihni, bedeni ve ruhu zenginleştiren kadifemsi yumuşak şeftali tonu olarak tanımladı.

Pantone ayrıca 2024 yılının rengini, şefkat ve empati mesajı ileten, besleyici, rahat duyarlılığı insanları bir araya getiren ve dokunma hissi uyandıran bir renk olarak nitelendirdi.