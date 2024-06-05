25. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu

ŞENER ŞEN "SİNEMA ONUR ÖDÜLÜ"NE DEĞER GÖRÜLDÜ
Gecede "Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü" Ece Bağcı, "Erden Kıral Seçici Kurul Özel Ödülü" Merve Dizdar, "Safa Önal Özel Ödülü" İbrahim Arıcı, Melis Sevinç, Melisa Bostancıoğlu ve Mert Can Sevimli, "Sinema Onur Ödülü" ise Şener Şen'in oldu.
"Sinema Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Nur Sürer, "Sinema Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" Cem Davran, "Sinema Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Nurcan Eren, "Sinema Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" Ahmet Varlı, "Sinema Komedi Ya Da Kara Komedi Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Derya Karadaş, "Sinema Komedi Ya Da Kara Komedi Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" Celal Kadri Kınoğlu, "Sinema Komedi Ya Da Kara Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Hazar Ergüçlü, "Sinema Komedi Ya Da Kara Komedi Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" da Erkan Kolçak Köstendil seçildi.