25. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu

Alışık, 24 yılda bir çok şey yaşandığına işaret ederek, "Belki bundan sonraki zamanlarda daha bir sürü şey değişecek. Belki bizler de uzaklara gitmiş olacağız ama Sadri Alışık Ödülleri her sene her şeye rağmen devam edecek." şeklinde konuştu.

Ödül alan ve ödüle aday olan tüm meslektaşlarını kutlayan Alışık, "Başarılarının devamını diliyorum. Bu geceyi organize eden, bu oluşumları yürüten, yöneten, işini canıyla yapan SAKM'nin o yürekli ve çabalı ailesine başta Sadri Alışık'a (torunu) derin sevgi, saygı ve selamlarımı yolluyorum." değerlendirmesini yaptı.