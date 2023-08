30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Kısa Film finalistleri belli oldu

Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda; Brezilyalı yönetmen Leonardo Martinelli’nin yönettiği “A Bird Called Memory”, Gürcistanlı yönetmen George Todria’nın yönettiği “Amaia”s Guests”, Kolombiyalı yönetmen Angelica Restrepo ile Carlos Velandia’nın yönettiği “All My Scars Vanish in the Wind”, Hong Konglu yönetmen Anson Chu’nun yönettiği “No Place for Old Men”, Ürdünlü yönetmen Ahmad Alyaseer’in yönettiği “Our Males and Females”, Amerikalı yönetmen Jordan K. Paul’un yönettiği “Animals”, Azerbaycanlı yönetmen Elvin Adigozel’in yönettiği “Forgive me Tonight” yer alıyor.

Aynı kategoride İranlı yönetmen Kiarash Dadgar Mohebi’nin yönettiği “The Steak” ve Türk yönetmenler Zeynep Demirhan’ın yönettiği “Yüzler”, Eser Tokas’ın yönettiği “Dehliz”, Muhammet Sezer Bildiren’in yönettiği “Kirpi”, Volkan Durmuş’un yönettiği “Yada Yağmurları”, Evrim İnci’nin yönettiği “Duvar”, Gülce Besen Dilek’in yönettiği “Kolaj” ve Uğur Savaş’ın yönettiği “Kurdun Kutusu”, Benhur Bolhava’nın yönettiği “Koyun”, Doruk Can Kaya’nın yönettiği “Ay Bulutta”, Halime Usta’nın yönettiği “Soğuk, Uzak ve Kirli”, Yılmaz Özdil’in yönettiği “Aforoz” ve Handan İpekçi’nin yönettiği “Diyet” Adana seyircisi karşısına çıkarak ödül için yarışacaklar.