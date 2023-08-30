30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Kısa Film finalistleri belli oldu

Belgesel kategorisinde; Deniz Mıdık’ın yönettiği “Hayallerin Ötesinde”, Burak Aslan’ın yönettiği “Kayıp Dengbej”, Feyzi Baran’ın yönettiği “Dilek Kutusu”, İdil Oğuzhan’ın yönettiği “Bunun Ne Olduğunu Sorarlarsa, Bu bir Yaprak”, Deniz Devrez’in yönettiği “Onlar İçin İmroz”, Canlandırma kategorisinde ise; Esin Gülsevil’in yönettiği “A Christmas Present”, Ecem Çörtle’nin yönettiği “The Galactic Treasure”, Selin Toprak’ın yönettiği “For the Last Time Only”, Mina N. Köksal’ın yönettiği “Kara Vebal”, Rümeysa Bora’nn yönettiği “Magus Baba’nın Mavi Maymunu” ve Şule Barman ile Erdem Boz’un yönettiği “Nefes” birincilik için yarışacak.