30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

ALTIN KOZA'NIN ÖDÜL LİSTESİ

- En İyi Film ödülü: Sanki Her Şey Biraz Felaket - Umut Subaşı

- Yılmaz Güney ödülü: Karganın Uykusu - Tunahan Kurt

- En İyi Yönetmen ödülü: Sanki Her Şey Biraz Felaket - Umut Subaşı

- En İyi Senaryo ödülü: Sanki Her Şey Biraz Felaket - Umut Subaşı

- En İyi Kadın Oyuncu ödülü: Cam Perde - Selen Kurtaran

- En İyi Erkek Oyuncu ödülü: Karganın Uykusu - Ahmet Ağgün

- En İyi Müzik ödülü: Karganın Uykusu - Canset Özge Can

- En İyi Görüntü Yönetmeni ödülü: Karganın Uykusu - Ziya Kasapoğlu

- En İyi Sanat Yönetmeni ödülü: Annesinin Kuzusu - Meral Aktan

- En İyi Kurgu ödülü: Cam Perde - Fikret Reyhan

- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü: Suyun Üstü - Elit İşcan / Yüzleşme - Nilay Erdönmez

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü: Annesinin Kuzusu - Necip Memili / Yüzleşme - Okan Urun

- Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülü: Kıyıda - Deniz Altan

- Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülü: Karganın Uykusu - Eser Ağçalı

- Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen ödülü: Açık Kapılar Ardında - Alpgiray Uğurlu

- Sinema Yazarları Derneği Cüneyt Cebenoyan En İyi Film ödülü: Sanki Her Şey Biraz Felaket - Umut Subaşı

- Adana İzleyici ödülü: Karganın Uykusu

- Mansiyon: Bir Gün 365 Saat