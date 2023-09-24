30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülünü "Sanki Her Şey Biraz Felaket" filmi aldı. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla "Sinemamızın Yüzü" ödülleri Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a verildi.
Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri sahiplerine takdim edildi.
Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Yetkin Dikinciler ve Gülay Afşar'ın yaptığı Büyük Ödül Töreni, sanatçıların kırmızı halıdan geçerek tören alanına gelmesiyle başladı.