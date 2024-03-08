50 yıllık kırgınlık: Francis Ford Coppola'dan Oscar itirafı
Sinema tarihinin efsane isimlerinden biri haline gelen Francis Ford Coppola, 1973'te düzenlenen Oscar Töreni'nde Baba (The Godfather) ile "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanamadığı için yaşadığı üzüntüyü itiraf etti.
"Baba" (Godfather) serisi ve "Kıyamet" (Apocalypse Now) gibi yapımlarıyla tanınan İtalyan asıllı Amerikalı yönetmen Francis Ford Coppola, "Baba" filmiyle Oscar'da "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanamadığı için kalbinin kırıldığını açıkladı.