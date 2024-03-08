50 yıllık kırgınlık: Francis Ford Coppola'dan Oscar itirafı

Sinema tarihinin efsane isimlerinden biri haline gelen Francis Ford Coppola, 1973'te düzenlenen Oscar Töreni'nde Baba (The Godfather) ile "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanamadığı için yaşadığı üzüntüyü itiraf etti.

50 yıllık kırgınlık: Francis Ford Coppola'dan Oscar itirafı - 1

"Baba" (Godfather) serisi ve "Kıyamet" (Apocalypse Now) gibi yapımlarıyla tanınan İtalyan asıllı Amerikalı yönetmen Francis Ford Coppola, "Baba" filmiyle Oscar'da "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanamadığı için kalbinin kırıldığını açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

50 yıllık kırgınlık: Francis Ford Coppola'dan Oscar itirafı - 2

"O HEYKELİ ELİMDE TUTMAYI HAYAL EDİYORDUM"

Kabare filmiyle ödülü evine götüren Bob Fosse'ye saygılarını sunan Coppola,  Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

50 yıllık kırgınlık: Francis Ford Coppola'dan Oscar itirafı - 3

"Her genç ve hırslı yönetmen gibi ben de bir gün En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanmayı ve o heykeli elimde tutmayı hayal ediyordum. 1973'te Baba aday gösterildiğinde, hayalim gerçekleşecek gibi görünüyordu çünkü Amerikan Yönetmenler Birliği ödülünü kazanmıştım ve genellikle bu ödülü kazanan Oscar'ı da alırdı. Bu daha önce sadece birkaç kez gerçekleşmemişti. Dolayısıyla o gece ödül törenine gittiğimde ve Baba'nın diğer kategorilerdeki başarısına tanık olduğumda, muhtemelen kazanacağımı düşünmeye başladım."

50 yıllık kırgınlık: Francis Ford Coppola'dan Oscar itirafı - 4

"KAZANAN AÇIKLANDIĞINDA ŞAŞIRMIŞTIM"

"İtiraf etmeliyim ki kazanan açıklandığında şaşırmıştım" diyen usta yönetmen, "Kazanan ben değil, Kabare'yle Bob Fosse olmuştu. O zaman kalbim kırılmıştı ve Paramount'un sahibinin beni 'Neyse Francis, Bank of America'nın ödülünü sen kazandın!" diyerek teselli ettiğini hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

50 yıllık kırgınlık: Francis Ford Coppola'dan Oscar itirafı - 5

Coppola, sözlerini "Ama şimdi düşününce size gerçeği söylemeliyim: Ödülü kesinlikle hak eden Bob Fosse kazandığı için mutluyum. Olağanüstü bir yetenek ve aynı zamanda tatlı, sevimli bir adam. Sadece Kabare ve daha sonra Lenny için değil, olağanüstü All That Jazz'de de muazzam işler yaptı . Geriye dönüp o zamana baktığımda, Bob Fosse gibi bir adama kaybettiğim için gerçekten minnettar olduğumu söyleyebilirim" diye noktaladı.

50 yıllık kırgınlık: Francis Ford Coppola'dan Oscar itirafı - 6

ÜÇ DALDA ÖDÜL ALMIŞTI

"Baba" o yıl toplam 11 dalda Oscar'a aday gösterilmiş ve "En İyi Uyarlama Senaryo", "Marlon Brando'yla En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Film" dallarında ödül almıştı.

50 yıllık kırgınlık: Francis Ford Coppola'dan Oscar itirafı - 7

Coppola çok istediği yönetmenlik Oscar'ına sadece iki yıl sonra 1975'te "Baba II" (The Godfather Part II) ile hem "En İyi Yönetmen" hem de "En İyi Film" ödüllerini kazanmıştı.

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