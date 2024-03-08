50 yıllık kırgınlık: Francis Ford Coppola'dan Oscar itirafı

"Her genç ve hırslı yönetmen gibi ben de bir gün En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanmayı ve o heykeli elimde tutmayı hayal ediyordum. 1973'te Baba aday gösterildiğinde, hayalim gerçekleşecek gibi görünüyordu çünkü Amerikan Yönetmenler Birliği ödülünü kazanmıştım ve genellikle bu ödülü kazanan Oscar'ı da alırdı. Bu daha önce sadece birkaç kez gerçekleşmemişti. Dolayısıyla o gece ödül törenine gittiğimde ve Baba'nın diğer kategorilerdeki başarısına tanık olduğumda, muhtemelen kazanacağımı düşünmeye başladım."