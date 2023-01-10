54 yıl sonra cinsel istismar davası açan Romeo ve Juliet oyuncularına yönetmenin oğlundan yanıt

"BABAM PORNOGRAFİYE KARŞI ÇIKARDI"

Pippo Zeffirelli, "Filmin çekilmesinden 55 yıl sonra, şöhretlerini esasen bu filme borçlu olan iki yaşlı oyuncunun bugün kalkıp kendilerine yıllarca anksiyete ve duygusal zarar veren bir istismara maruz kaldığını beyan etmesi utanç verici" dedi.

Pippo Zeffirelli, filmin yapımcıları John Brabourne ve Anthony Havelock-Allan'ın çekimlerden önce oyuncuların ebeveynlerinden onay formu aldığına inandığını söyledi.

Pippo Zeffirelli, babasının defalarca pornografiye karşı çıktıtığını ve tam olarak bu yüzden gericilikle suçlandığını dile getirerek, "Filmdeki çıplak görüntüler güzelliği, aktarımı, hatta karşılıklı paylaşımın içtenliğini ifade ediyor ve hiçbir hastalıklı duygu içermiyor" diye konuştu.