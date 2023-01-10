54 yıl sonra cinsel istismar davası açan Romeo ve Juliet oyuncularına yönetmenin oğlundan yanıt

Romeo ve Juliet'in 1968 uyarlamasının iki başrol oyuncusu, filmdeki çıplak bir sahne nedeniyle Paramount'a çocuk istismarından dava açmıştı.
Olivia Hussey ve Leonard Whiting, stüdyoyu Franco Zeffirelli uyarlamasındaki çıplak sahnede cinsel istismarla suçlamıştı. Yapım sırasında Hussey 15 ve Whiting 16 yaşındaydı.
Yapım şirketi cinsel taciz, dolandırıcılık, cinsel istismar ve kasten manevi zarara yol açmakla suçlanıyor.
2019'da hayatını kaybeden yönetmen Franco Zeffirelli'nin oğlu Pippo, Romeo ve Juliet oyuncuları Leonard Whiting ve Olivia Hussey'nin açtığı cinsel istismar davasına tepki gösterdi.
The Guardian gazetesine konuşan Zeffirelli'nin oğlu Pippo, davayı "utanç verici" diye nitelendirerek şikayetin merkezindeki çıplak sahnenin "pornografiyle alakası olmadığını" söyledi.
Pippo Zeffirelli, "Filmin çekilmesinden 55 yıl sonra, şöhretlerini esasen bu filme borçlu olan iki yaşlı oyuncunun bugün kalkıp kendilerine yıllarca anksiyete ve duygusal zarar veren bir istismara maruz kaldığını beyan etmesi utanç verici" dedi.
Pippo Zeffirelli, filmin yapımcıları John Brabourne ve Anthony Havelock-Allan'ın çekimlerden önce oyuncuların ebeveynlerinden onay formu aldığına inandığını söyledi.
Pippo Zeffirelli, babasının defalarca pornografiye karşı çıktıtığını ve tam olarak bu yüzden gericilikle suçlandığını dile getirerek, "Filmdeki çıplak görüntüler güzelliği, aktarımı, hatta karşılıklı paylaşımın içtenliğini ifade ediyor ve hiçbir hastalıklı duygu içermiyor" diye konuştu.
Oyuncular Olivia Hussey ve Leonard Whiting, yönetmen Franco Zeffirelli'nin onlara yatak odası sahnesinde çıplaklık olmayacağını ve ten rengi eşyaların giyileceğini söylediğini ancak daha sonra çıplak oynamaları için "yoksa filmin başarısız olacağı" şeklinde ısrar ettiğini iddia etmişti.
Oyuncuların şikayeti, ikilinin o zamandan bu yana geçen yıllarda “zihinsel ıstırap ve duygusal sıkıntı” çektiğini ve iş fırsatlarını kaybettiğini içeriyor. Oyuncular, zararlarının 500 milyon doları aştığı iddiasında bulunmuştu.
Oyuncuların mejaneri Tony Marinozzi, çocuk yaştaki aktörlere filmin çekildiği dönemde farklı vaat verilip bambaşka bir çekim gerçekleştirildiğini söyleyerek, “Franco’ya güvendiler. Franco onları arkadaşıydı. Başka şansları yoktu. O zaman #MeToo da yoktu” diye konuşmuştu.
Me Too, yerel ve uluslararası isimlerle ortaya çıkan cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı bir hareket olarak çıktı. Hareket, özellikle iş yerinde cinsel saldırı ve tacizin yaygın olduğunu gösterme çabasıyla, Ekim 2017’de sosyal medyada yayılmaya başladı.
Oyuncuların avukatı Solomon Gresen, “60’lı yıllarda onlara ne yapıldığını anlayamayacak kadar genç ve savunmasız çocuklardı. Birdenbire hiç ummadıkları bir düzeyde ünlü oldular ve üstelik nasıl baş edeceklerini bilemedikleri bir şekilde istismar edildiler" demişti.
Şimdi 71 yaşında olan Olivia Hussey, 2018 yılında Guardian gazetesine verdği röportajda, “Juliet oynamayı sevdim. Sevmediğim kısmı tüm halka ilişkiler çalışmasıydı. Çok yorucuydu” demişti. Ayrıca yönetmen Zeffirelli'nin kendisine hayatının karşılıksız aşkı olduğunu itiraf ettiğini iddia etmişti.
Romeo ve Juliet, gösterildiği dönemde seyirciden büyük ilgi görmüş ve dört Oscar adaylığından ikisini kazanmıştı. Filme 1969 yılı Oscar töreninde En İyi Film ve En İyi Kostüm Tasarımı ödülleri verilmişti.