77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalde prestijli Altın Palmiye Ödülü, "Anora" filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın oldu. "Emilia Perez" filminin dört kadın oyuncusu, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşarak festival tarihine geçti

77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 1

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali sona erdi. 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivalde iddialı birçok yapım Altın Palmiye için yarıştı.

İşte kazananlar..

N-LIFE HABERLERİ

77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 2

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Bu yıl Jüri Özel Ödülü, İranlı film yapımcısı Muhammed Rasulof'un oldu.

Ülkesinden kaçan yönetmen, The Seed of the Sacred Fig adlı filminin prömiyeri için Cannes'a gelmişti.

77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 3

ALTIN PALMİYE

Festivalde Altın Palmiye Ödülü, "Anora" filminin oldu. Ödülü, filmin ABD'li yönetmeni Sean Baker aldı.

Baker, Terence Malick'ten (The Tree of Life, 2011) bu yana bu ödülü kazanan ilk Amerikalı oldu. "Anora", yönetmenin Cannes'da gösterilen üçüncü filmi.

77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 4

EN İYİ YÖNETMEN

Miguel Gomes, "Grand Tour" filmiyle En İyi Yönetmen ödülünün sahibi oldu.

77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 5

EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ 

Cannes'da 13 dakika boyunca ayakta alkışlanan The Substance'ın yönetmeni ve senaristi Coralie Fargeat, En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı.

77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 6

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ

ABD'li oyuncu Jesse Plemons, Yorgos Lanthimos'un yeni filmi Kinds of Kindness ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 7

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ

Bu yıl Cannes'da bir ilk yaşandı.

Emilia Pérez filminin dört kadın oyuncusu, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü paylaştı.

77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 8

Altın Palmiye ödüllü yönetmen Jacques Audiard imzalı filmin oyuncuları Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz, En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Ödülü, Karla Sofia Gascon aldı. Film aynı zamanda "Jüri Ödülü"nün de sahibi oldu.

77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 9

ONURSAL ALTIN PALMİYE (Palme d'Or)

Yıldız Savaşları serisinin efsane yönetmeni George Lucas, Onursal Altın Palmiye'nin sahibi oldu.

77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 10

BÜYÜK ÖDÜL

Festivalde Büyük Ödül ise All We Imagine as Light filmiyle Payal Kapida'ya gitti

77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 11

EN İYİ KISA FİLM

Yönetmen Nebojsa Slijepcevic, kısa filmi "The Man Who Could Not Remain Silent" ile Cannes'da En İyi Kısa Film ödülünü kazandı.

"Bad For a Moment" ile yönetmen Daniel Soares, En İyi Kısa Film kategorisinde ödül kazandı.

İşte festivalin kapanış töreninden yansıyanlar...

77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 12

Cannes jürisi

77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 13

Demi Moore

77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 14

Greta Gerwig

77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 15

George Lucas

77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - 16

Elle Fanning

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