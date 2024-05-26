77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalde prestijli Altın Palmiye Ödülü, "Anora" filmiyle Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın oldu. "Emilia Perez" filminin dört kadın oyuncusu, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşarak festival tarihine geçti
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali sona erdi. 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivalde iddialı birçok yapım Altın Palmiye için yarıştı.
İşte kazananlar..