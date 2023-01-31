Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor

Antik kentteki kazılarda önemli eser, yapı ve mozaiklerin ortaya çıkarıldığını belirten Alkan, "Mozaik üzerinde 5. yüzyıl ile tarihlenen orta kısımda 'cennet sahnesi' dediğimiz yer var. Asma dalı yaprakları içerisinde otlayan horoz, yaban keçileri ve diğer hayvan betimleri yer almakta. Sol kısmında ise kalp ve baklava motifleri yer almaktadır" dedi.