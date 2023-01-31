Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor

Perre Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mozaikler Roma Dönemi'ne dair izler taşıyor.

Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor - 1

Adıyaman'da Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mozaikler kentin tarihine ışık tutuyor. Roma döneminin izlerini taşıyan Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan iki mozaik, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor - 2

2009'daki kazılarda bulunan ve 1500 yıl öncesine tarihlendirilen 155 metrekarelik mozaikte, yaban keçileri ve çeşitli hayvanların otlaması, kalp ve baklava motifleri görülüyor.

Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor - 3

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğündeki kazı çalışmalarında Kasım 2022'de ortaya çıkarılan 12 metrekarelik mozaik ise 1800 yıl önceye tarihlendiriliyor.

Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor - 4

MOZAİKTE CENNET BAHÇESİ BETİMLENİYOR

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Perre Antik Kenti'nde 2009'da ara verilen kazıların 3 yıl önce yeniden başladığını söyledi.

Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor - 5

Antik kentteki kazılarda önemli eser, yapı ve mozaiklerin ortaya çıkarıldığını belirten Alkan, "Mozaik üzerinde 5. yüzyıl ile tarihlenen orta kısımda 'cennet sahnesi' dediğimiz yer var. Asma dalı yaprakları içerisinde otlayan horoz, yaban keçileri ve diğer hayvan betimleri yer almakta. Sol kısmında ise kalp ve baklava motifleri yer almaktadır" dedi.

Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor - 6

Kazılarda bulunan diğer mozaiğin de 2. yüzyıla tarihlendiğini dile getiren Alkan, "Bu mozaik üzerinde ağ motifi bulunmaktadır. Siyah, beyaz, turuncu ve mavi renk skalalarıyla karşımıza çıkıyor" bilgisini verdi.

Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor - 7

Alkan, mozaiklerin yerinde görülebildiğini belirterek, "Kazı çalışmalarımız kış şartları nedeniyle şu an sona erdi. Gelecek yıl verilecek bütçelerle yeniden devam edecek. Ziyaretçilerimizi bu eşsiz güzellikleri görmeye davet ediyoruz" dedi.

İşte Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarından görüntüler...

Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor - 8
Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor - 9
Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor - 10
Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor - 11

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