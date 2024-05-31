Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı: Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik

"ÇOK KIYMETLİ BİRİYDİ"
Oyuncu Zafer Algöz ise "Şahane tiyatro oyunlarında oynamış biri. Sinema filmlerinde, dizilerde hem ülke içinde hem ülke dışında çok önemli ödüllere sahip olmuş ve onun dışında da son derece mütevazı bir insandı. Bizim çocukluğumuz, gençliğimiz hep Bursa'da geçti. Bizim Çobanbey Mahallesi çok bereketli mahalleydi. Oradan çok kıymetli gazeteciler, müzisyenler, sanatçılar yetişti. İlk yetişen sanatçı Ahmet abiydi.. Ahmet abinin peşinden kardeşi Mustafa tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Mustafa'nın peşinden Hakan Güler'i, Hakan Güler'in peşinden ben. Böylece bize önderlik yaptı Ahmet abi. Sadece bu mesleği seçerek değil, onun dışında konservatuvar, sınav parçalarımızı çalışırken ya da oynadığımız oyunların genel provalarına gelip, hatalarımızı, eksiklerimizi söyleyen, abilik yapan çok kıymetli biriydi. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağolsun" diye konuştu