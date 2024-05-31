Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı: Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik

"EN İYİ TÜRK OYUNCULARDAN BİRİYDİ"

Yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim ise yaptığı açıklamada, Uğurlu'nun dizi ve film projelerinde hem insan hem de sanatçı olarak üst düzey bir performans gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Muhtemelen gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncularından bir tanesidir. Çok rahatlıkla bir elin parmakları arasında sayılabilecek iyi bir Türk oyuncuydu. İnsan olarak da olağanüstüydü. Zor koşullarda yaptığımız 'Tabutta Rövaşata' filmi için çok incelikli bir oyun sergilemekle kalmamıştı, aynı zamanda onun gerçekleşebilmesi için benimle beraber ter dökmüştü. Dolayısıyla onu unutmam mümkün değil. Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik."