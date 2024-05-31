Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı: Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik

"Tabutta Rövaşata", "Yol Ayrımı" ve "Behzat Ç." gibi yapımlarda rol alan sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu, Şakirin Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı: Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik - 1

Derviş Zaim imzalı "Tabutta Rövaşata" filminde canlandırdığı "Mahsun" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı: Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik - 2

Usta oyuncunun cenazesi, öğle vaktini müteakip Üsküdar'daki Şakirin Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı: Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik - 3

Taziyeleri Ahmet Uğurlu'nun kardeşi Mustafa Uğurlu ile eski eşi Necef Uğurlu ve oğlu Orhan Uğurlu kabul etti. Kardeşi oyuncu Mustafa Uğurlu uzun süre ağabeyinin tabutunun başından ayrılmadı.

Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı: Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik - 4

Şakirin Camii'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, usta oyuncunun eşi Necef Uğurlu ve kardeşi Mustafa Uğurlu'nun yanı sıra tiyatro ve sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı: Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik - 5

"BUNLAR BİZİM USTALARIMIZ"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Uğurlu'nun çok yetenekli ve özel bir aktör olduğunu ifade ederek, "Türk tiyatrosu ve sineması için çok acı bir kayıp. Kederimiz sonsuz. Bunlar bizim ustalarımız" değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı: Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik - 6

"EN İYİ TÜRK OYUNCULARDAN BİRİYDİ"

Yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim ise yaptığı açıklamada, Uğurlu'nun dizi ve film projelerinde hem insan hem de sanatçı olarak üst düzey bir performans gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Muhtemelen gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncularından bir tanesidir. Çok rahatlıkla bir elin parmakları arasında sayılabilecek iyi bir Türk oyuncuydu. İnsan olarak da olağanüstüydü. Zor koşullarda yaptığımız 'Tabutta Rövaşata' filmi için çok incelikli bir oyun sergilemekle kalmamıştı, aynı zamanda onun gerçekleşebilmesi için benimle beraber ter dökmüştü. Dolayısıyla onu unutmam mümkün değil. Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik."

Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı: Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik - 7

"ÇOK ÖZEL BİR İNSANDI"

Cenazeye katılan oyuncu Yasemin Yalçın "Çok zor bir şey. Benim ilklerimdi. Ben konservatuarda 1.sınıf öğrencisiyken o da Devlet Tiyatrosunda oyuncuydu.Sonra birlikte iş yaptık. İlk kamera gördüğüm zamanlarda onunla işler yaptım. İlkimdir, çok özel bir insandı. Yeri yurdu cennet olsun" diye konuştu.

Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı: Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik - 8

Oyuncunun eski eşi Necef Uğurlu da 40 yıllık huzurlu bir evlilik yaşadıklarını belirterek, "Meslektaşları onun baş tacıydı. İncinse de incitmezdi. Bütün dünya kucakladı onu ama o Türkiye'den vazgeçmedi" ifadelerini kullandı.

Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı: Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik - 9

"ÇOK KIYMETLİ BİRİYDİ"

Oyuncu Zafer Algöz ise "Şahane tiyatro oyunlarında oynamış biri. Sinema filmlerinde, dizilerde hem ülke içinde hem ülke dışında çok önemli ödüllere sahip olmuş ve onun dışında da son derece mütevazı bir insandı. Bizim çocukluğumuz, gençliğimiz hep Bursa'da geçti. Bizim Çobanbey Mahallesi çok bereketli mahalleydi. Oradan çok kıymetli gazeteciler, müzisyenler, sanatçılar yetişti. İlk yetişen sanatçı Ahmet abiydi.. Ahmet abinin peşinden kardeşi Mustafa tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Mustafa'nın peşinden Hakan Güler'i, Hakan Güler'in peşinden ben. Böylece bize önderlik yaptı Ahmet abi. Sadece bu mesleği seçerek değil, onun dışında konservatuvar, sınav parçalarımızı çalışırken ya da oynadığımız oyunların genel provalarına gelip, hatalarımızı, eksiklerimizi söyleyen, abilik yapan çok kıymetli biriydi. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağolsun" diye konuştu

Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı: Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik - 10

Kılınan namazın ardından usta oyuncunun naaşı, Anadolu Hisarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ahmet Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı: Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik - 11
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