Altın Küre'nin kazananlarına 500'er bin dolarlık lüks hediye çantaları

Sinema ve televizyonun en gösterişli gecelerinden biri olan Altın Küre'de, yıldızların elde edeceği diğer birçok ödül arasında, toplam değeri 4 bin dolar olan bir dizi cilt bakım ürünü ve 69 bin dolar değerinde bir çift zümrüt küpe de yer alıyor.

Ancak herkese bütün hediyeler verilmeyecek. Kazananlara ve sunum yapanlara, hediye listesinin ayrıntılarını veren kapsamlı bir rehber olan "The Ultimate Gift Book" sunulacak ve onlardan seçim yapmaları istenecek.

Robb Report dergisi ayrıca, Altın Küre organizasyonuna fon sağlamak amacıyla belirli sayıda çantayı açık artırmayla satışa çıkaracak.

