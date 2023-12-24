Altın Küre'nin kazananlarına 500'er bin dolarlık lüks hediye çantaları

2024 Altın Küre Ödülü'nü kazananlar, törende sadece ömür boyu saklayacakları bir heykelcik almayacak, 500 bin dolar değer,nde lük hediye çantasının da sahibi olacak. İşte hediye çantasında yer alanlar...

Altın Küre'nin kazananlarına 500'er bin dolarlık lüks hediye çantaları - 1

Bu yıl 81'incisi komedyen Jo Koy'un sunuculuğunda gerçekleştirilecek olan Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar ve sunucular, 500'er bin dolar değerinde lüks hediye çantalarının da sahibi olacak. 

Altın Küre ve lüks yaşam tarzı dergisi Robb Report 7 Ocak'ta yapılacak törenin 83 kazananına ve sunucularına lüks hediye çantaları vermek için güçlerini birleştirdi.

Çantalarda, İrlanda'da iki gecelik konaklama ve hatta bir dövme salonunda seans dahil olmak üzere 35'in üzerinde lüks ürün ve deneyim bulunuyor.

Dergi, Altın Küre Vakfı'na da açıklanmayan bir meblağ bağışlamayı planladıklarını belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

Altın Küre'nin kazananlarına 500'er bin dolarlık lüks hediye çantaları - 2

Hediyeler ve deneyimler arasında egzotik yat kiralama davetiyeleri, özel jet kredileri, özel yapım spor ayakkabılar, üst düzey bir şefle özel pizza yapma dersleri yer alıyor.

Fransa'nın Burgonya bölgesinde iki gece geçirme, Yeni Zelanda'da her şey dahil konaklama, Güney Kaliforniya'da özel sörf dersleri de hediyeler arasında.

Altın Küre'nin kazananlarına 500'er bin dolarlık lüks hediye çantaları - 3

Sinema ve televizyonun en gösterişli gecelerinden biri olan Altın Küre'de, yıldızların elde edeceği diğer birçok ödül arasında, toplam değeri 4 bin dolar olan bir dizi cilt bakım ürünü ve 69 bin dolar değerinde bir çift zümrüt küpe de yer alıyor.

Ancak herkese bütün hediyeler verilmeyecek. Kazananlara ve sunum yapanlara, hediye listesinin ayrıntılarını veren kapsamlı bir rehber olan "The Ultimate Gift Book" sunulacak ve onlardan seçim yapmaları istenecek.

Robb Report dergisi ayrıca, Altın Küre organizasyonuna fon sağlamak amacıyla belirli sayıda çantayı açık artırmayla satışa çıkaracak.

Altın Küre'nin kazananlarına 500'er bin dolarlık lüks hediye çantaları - 4

Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association-HFPA) tarafından verilen Altın Küre Ödülleri'nde bu yıl gişe canavarları Barbie ve Oppenheimer sırasıyla 9 ve 8 adaylıkla öne çıkıyor.

Televizyon kategorisinde ise 9 adaylıkla Succession ve her ikisi de 5'er adaylığa sahip The Bear ve Only Murders in the Building adlı yapımlar dikkat çekiyor. 

ALTIN KÜRE ADAYLARI

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