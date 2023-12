Altın Küre'nin kazananlarına 500'er bin dolarlık lüks hediye çantaları

Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association-HFPA) tarafından verilen Altın Küre Ödülleri'nde bu yıl gişe canavarları Barbie ve Oppenheimer sırasıyla 9 ve 8 adaylıkla öne çıkıyor.

Televizyon kategorisinde ise 9 adaylıkla Succession ve her ikisi de 5'er adaylığa sahip The Bear ve Only Murders in the Building adlı yapımlar dikkat çekiyor.