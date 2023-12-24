Altın Küre'nin kazananlarına 500'er bin dolarlık lüks hediye çantaları
2024 Altın Küre Ödülü'nü kazananlar, törende sadece ömür boyu saklayacakları bir heykelcik almayacak, 500 bin dolar değer,nde lük hediye çantasının da sahibi olacak. İşte hediye çantasında yer alanlar...
Bu yıl 81'incisi komedyen Jo Koy'un sunuculuğunda gerçekleştirilecek olan Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar ve sunucular, 500'er bin dolar değerinde lüks hediye çantalarının da sahibi olacak.
Altın Küre ve lüks yaşam tarzı dergisi Robb Report 7 Ocak'ta yapılacak törenin 83 kazananına ve sunucularına lüks hediye çantaları vermek için güçlerini birleştirdi.
Çantalarda, İrlanda'da iki gecelik konaklama ve hatta bir dövme salonunda seans dahil olmak üzere 35'in üzerinde lüks ürün ve deneyim bulunuyor.
Dergi, Altın Küre Vakfı'na da açıklanmayan bir meblağ bağışlamayı planladıklarını belirtti.