Altın Portakal'da belgesel ve kısa metraj film finalistleri belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7-14 Ekim'de düzenlenecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali için belgesel ve kısa metraj film finalistleri belli oldu

Altın Portakal'da belgesel ve kısa metraj film finalistleri belli oldu - 1

60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Film ve Kısa Metraj Film Yarışması'nda yarışacak yapımlar açıklandı.

Doç. Dr. Ahmet Gürata, Senem Erdine ile Engin Palabıyık'tan oluşan seçici kurul, bu yıl Belgesel Film Yarışması için 8, Kısa Metraj Film Yarışması için 14 filmi seçti.

N-LIFE HABERLERİ

Altın Portakal'da belgesel ve kısa metraj film finalistleri belli oldu - 2

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

Altın Portakal'da belgesel ve kısa metraj film finalistleri belli oldu - 3

Festivalde, yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması'na 56 başvuru arasından 8 film seçkiye alındı.

Altın Portakal'da belgesel ve kısa metraj film finalistleri belli oldu - 4

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Serdal Doğan'ın yönettiği Anlatsam Film Olur, Nick Read ve Ayşe Toprak'ın birlikte yönettikleri Benim Adım Mutlu, İpek Kent ve Efe Öztezdoğan'ın birlikte yönettikleri Eclipse, Ömer Gümüşer'in yönettiği Ege Güneşi, Münir Alper Doğan'ın yönettiği Felsefe, Nejla Demirci'nin yönettiği Kanun Hükmü, Burcu Melekoğlu ve Vuslat Karan'ın birlikte yönettikleri Mavi Kimlik ile Cenk Kaptan'ın yönettiği Sen Kimsin? bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda Altın Portakal için yarışacak filmleri oluşturuyor.

Altın Portakal'da belgesel ve kısa metraj film finalistleri belli oldu - 5

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda gelen 164 başvuru arasından 14 film seçkiye alındı.

Altın Portakal'da belgesel ve kısa metraj film finalistleri belli oldu - 6

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

Yiğit Hepsev'in yönettiği Aç Karnına Çıkmayalım, Ekrem Ayhan Çakay'ın yönettiği Ben Süpermarket Değilim, Tuvana Simin Günay'ın yönettiği Dank, Can Merdan Doğan'ın yönettiği En Uzun Gece,Çağıl Bocut'un yönettiği Her Gün Biraz Daha Kolay, Abdullah Çeper'in yönettiği Kaç Gün Sürecek, Aziz Alaca'nın yönettiği Kruvasan, Sevgi Ortaç'ın yönettiği Küçük Buluntular, Tilbe Cana İnan'ın yönettiği Nasıl Kaybolunur, Doğan Belge'nin yönettiği Nehir, Yasemin Demirci'nin yönettiği Onun Kalesinde, Resmiye Emir'in yönettiği Sonunda, Ramazan Kılıç'ın yönettiği Tarihte Yaşanmamış Olaylar ve Şirin Bahar Demirel'in yönettiği Zarafet ve Şiddet Arasında festivalin Kısa Metraj Film Yarışması'na seçilen filmlerini oluşturuyor.

Altın Portakal'da belgesel ve kısa metraj film finalistleri belli oldu - 7

EN İYİ ESERLERE 30 BİN LİRA ÖDÜL

İleriki günlerde açıklanacak ana jürinin değerlendirmesi sonucunda 'Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 60 bin TL değerinde 'En İyi Film Ödülü', 30 bin TL değerinde 'Jüri Özel Ödülü', Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda 30 bin TL değerinde 'En İyi Film Ödülü' ve 20 bin TL değerinde 'Jüri Özel Ödülü' verilecek. Ödüller, 14 Ekim akşamı düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

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