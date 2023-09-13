Altın Portakal'da belgesel ve kısa metraj film finalistleri belli oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7-14 Ekim'de düzenlenecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali için belgesel ve kısa metraj film finalistleri belli oldu
60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Film ve Kısa Metraj Film Yarışması'nda yarışacak yapımlar açıklandı.
Doç. Dr. Ahmet Gürata, Senem Erdine ile Engin Palabıyık'tan oluşan seçici kurul, bu yıl Belgesel Film Yarışması için 8, Kısa Metraj Film Yarışması için 14 filmi seçti.