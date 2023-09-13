Altın Portakal'da belgesel ve kısa metraj film finalistleri belli oldu

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Serdal Doğan'ın yönettiği Anlatsam Film Olur, Nick Read ve Ayşe Toprak'ın birlikte yönettikleri Benim Adım Mutlu, İpek Kent ve Efe Öztezdoğan'ın birlikte yönettikleri Eclipse, Ömer Gümüşer'in yönettiği Ege Güneşi, Münir Alper Doğan'ın yönettiği Felsefe, Nejla Demirci'nin yönettiği Kanun Hükmü, Burcu Melekoğlu ve Vuslat Karan'ın birlikte yönettikleri Mavi Kimlik ile Cenk Kaptan'ın yönettiği Sen Kimsin? bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda Altın Portakal için yarışacak filmleri oluşturuyor.