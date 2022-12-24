Anavarza Antik Kenti'nde hamam-saray kompleksi bulundu

Gelinen noktada Anavarza'nın önemli yapılarının ortaya çıkarılmaya başlandığını vurgulayan Gülşen, "9 yıllık süreçte zafer takı, sütunlu cadde, büyük kilise ve amfitiyatro ve birçok alanda kazı çalışmaları sürdürüldü. Birçok yapının kazısı tamamıyla bitirildiği gibi restorasyonu tamamlanan yapılar da var. Hâla sürdürülen alanlarla birlikte, depo, kültür envanteri ve harita çalışmaları da sürdürülmekte" dedi.

Gülşen, Anavarza Antik Kenti'nin çok büyük bir alanı kapsadığını ve buradaki çalışmaların uzun yıllar süreceğini sözlerine ekledi.