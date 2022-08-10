Adana'daki Anavarza Antik Kenti'nde gladyatör mezarlarına rastlandı

Anavarza'da ortaya çıkartılan amfi tiyatronun gladyatör karşılaşmalarına da ev sahipliği yaptığını belirten Gülşen, şöyle konuştu:



Kazı çalışmalarının hız kazanmasıyla amfi tiyatroda yeni bulgulara ulaştık. Kentin en güney kayalıklarının ucunda oldukça da büyük boyutlu 63 metre çapında bir amfi tiyatro binamız var. Aralıksız sürdürülen bu çalışmalarda haliyle birçok yeni yapı da ortaya çıkartılabilmekte. Bu yeni yapılardan bir tanesi de gladyatörlerin dövüş alanı olarak nitelendirilen bir amfi tiyatro binasıdır.