Andrea Riseborough'nun Oscar adaylığı için soruşturma

İngiliz aktris Andrea Riseborough’nun bağımsız film 'To Leslie' ile Oscar'da 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday olması herkesi şaşırttı.
Altın Küre, Critics Choice Awards gibi Oscar habercisi sayılan hiçbir ödülde adı geçmeyen ve pek de tanınmayan Andrea Riseborough, bir anda Oscar Adayları listesinde görüldü.
Çevrimiçi eğlence sitesi Puck, filme ve yapım ekibine yakın bir kişinin; Jennifer Aniston, Charlize Theron ve Courteney Cox gibi isimlere bir mail yolladığını iddia etti.
Mailde “Bugünden 17 Ocak'a kadar her gün Andrea Riseborough ve 'To Leslie' filmi için gönderi paylaşabilirseniz harika olur” yazdığı öne sürüldü.
Hollywood yıldızlarının çoğu aynı zamanda Akademi üyesi oldukları ve adayların ve ödüllerin seçiminde oy kullandıkları için, onlara bu tür direkt ricalar yapılmasının yasak olması konu ile ilgili soruşturma başlatılmasına sebep oldu.
Akademi, cuma günü bir açıklama yaparak Andrea Riseborough’nun adaylığının incelemeye alınacağını ve adaylık konusunda bir kural ihlali belirlenirse bu adaylığın geri çekilebileceğini duyurdu.
Öte yandan bu yıl 'The Woman King' ile Viola Davis ve 'Till' filmiyle de Danielle Deadwyler'ın Oscar adaylığı almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Rakiplerin güçlü olduğu kısa listeye bu iki siyah oyuncudan birinin kesin girmesi bekleniyordu. Ancak iki oyuncu da adaylık alamadı.
Bu konuyla ilgili sessiz kalan Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Mia Farrow, Susan Sarandon, Minnie Driver ve Edward Norton gibi yıldızlar, peş peşe ve şaşırtıcı şekilde sürekli Andrea Riseborough’yu öven paylaşımlar yapması da dikkat çekti.