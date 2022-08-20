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Antik Çağ'ın mitolojik dev tanrı heykelleri orijinal görüntüsüne kavuşuyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 20.08.2022 - 15:04 - Son Güncelleme : 20.08.2022 - 15:11

İzmir'in Menderes ilçesindeki Klaros Kutsal Alanı'nda bulunan mitolojik tanrıların heykellerinden kopan büyük parçalar, konservasyon çalışması sonrasında ait oldukları bölümlere yerleştirilecek.

Antik Çağ'ın mitolojik dev tanrı heykelleri orijinal görüntüsüne kavuşuyor - 1

Antik Çağ'ın en eski 'kehanet merkezi' olarak bilinen 'in Menderes ilçesindeki Klaros Kutsal Alanı'nın sembolü mitolojik tanrılar Leto, Apollon ve Artemis'in 7 metre büyüklüğündeki orijinal heykelleri, 2 bin 100 yıl sonra yeniden orijinal görüntülerine kavuşacak.

Antik Çağ'ın mitolojik dev tanrı heykelleri orijinal görüntüsüne kavuşuyor - 2

HEYKELLER KORUMA ALTINA ALINDI

İyonya'nın en önemli kutsal alanlarından Klaros'ta, Antik Çağ'da seçkinlerin "gelecekten haber almak" için ziyaret ettiği tapınaktan 1950-1961 yılları arasında yürütülen kazı çalışmalarında çıkarılan büyük heykel parçaları konservasyon çalışmasına alındı.

Antik Çağ'ın mitolojik dev tanrı heykelleri orijinal görüntüsüne kavuşuyor - 3

Yunan mitolojisinin anne tanrıçası Leto ile ikiz çocukları kehanet tanrısı Apollon ve doğa tanrıçası Artemis'e ait heykel parçaları, uzmanlar tarafından restore edildikten sonra antik çağdaki evlerine yerleştirilecek.

Antik Çağ'ın mitolojik dev tanrı heykelleri orijinal görüntüsüne kavuşuyor - 4

Tapınak girişinde yer alan kopya parçalar kaldırılacak, yerlerine orijinal eserler konulacak ve 7 metrelik heykeller Klaros'ta ziyaretçilerini görkemiyle karşılayacak.

Klaros'un kuruluşunun milattan önce 13. yüzyıla dayandığı biliniyor.

Antik Çağ'ın mitolojik dev tanrı heykelleri orijinal görüntüsüne kavuşuyor - 5

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Klaros Kazısı Bilimsel Danışmanı Dr. Onur Zunal, "Heykellerin her biri yaklaşık olarak 7 metre yüksekliğinde ve 25 ton ağırlığında. İnsan görünümünde aslında bu heykeller. Yunan tapınakları tanrıların evi olarak geçiyor" ifadelerini kullandı.

Antik Çağ'ın mitolojik dev tanrı heykelleri orijinal görüntüsüne kavuşuyor - 6

Leto, Apollon ve Artemis'in orijinal heykellerinin Klaros'ta sergilenmesinin çok anlamlı olduğunu kaydeden Zunal, "Bu çalışma, tanrıların tekrar kutsal alanda ayağa kalkmaları ve evlerine yeniden dönüyor olmaları demek" dedi.

Klaros Kutsal Alanı'ndan görüntüler...

Antik Çağ'ın mitolojik dev tanrı heykelleri orijinal görüntüsüne kavuşuyor - 7
Antik Çağ'ın mitolojik dev tanrı heykelleri orijinal görüntüsüne kavuşuyor - 8
Antik Çağ'ın mitolojik dev tanrı heykelleri orijinal görüntüsüne kavuşuyor - 9
Antik Çağ'ın mitolojik dev tanrı heykelleri orijinal görüntüsüne kavuşuyor - 10
Antik Çağ'ın mitolojik dev tanrı heykelleri orijinal görüntüsüne kavuşuyor - 11
Antik Çağ'ın mitolojik dev tanrı heykelleri orijinal görüntüsüne kavuşuyor - 12

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