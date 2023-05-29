Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis hakkında konuştu: Aksiyon yıldızları asla emekli olmaz

"Cehennem Melekleri", "Batman ve Robin" ve "Komando" gibi filmlerle tanınan Avusturya doğumlu Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, Hollywood'un usta oyuncularından Bruce Willis'in emekliliğe ayrılmasıyla ilgili konuştu.
Bruce Willis, afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalmış ve ardından kendisine frontotemporal demans teşhisi konduğunu açıklamıştı.
CinemaBlend'e konuşan Schwarzenegger, "O her zaman dev bir yıldız oldu. Bence Willis hep de öyle anılacak. Büyük bir yıldız ve nazik bir adam olarak" ifadelerini kullandı.
Oyuncu, "Sağlık durumu düşünüldüğünde emekli olmak zorunda kalmasını anlıyorum ama biz aslında hiç emekli olmayız. Aksiyon kahramanları emekli olmaz, yeniden yükleme yapar" dedi.
Öte yandan, Bruce Willis geçtiğimiz haftalarda ilk kez dede oldı. Oyuncunun Demi Moore ile birlikteliğinden olan kızı Rumer Willis, bebek sahibi oldu.
Rumer Willis, 2020 yılında verdiği bir röportajda, babasının dede olmak için gün saydığını ve özellikle erkek torun sahibi olmak istediğini söylemişti.