Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis hakkında konuştu: Aksiyon yıldızları asla emekli olmaz

"BİZ ASLINDA HİÇ EMEKLİ OLMAYIZ"

CinemaBlend'e konuşan Schwarzenegger, "O her zaman dev bir yıldız oldu. Bence Willis hep de öyle anılacak. Büyük bir yıldız ve nazik bir adam olarak" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, "Sağlık durumu düşünüldüğünde emekli olmak zorunda kalmasını anlıyorum ama biz aslında hiç emekli olmayız. Aksiyon kahramanları emekli olmaz, yeniden yükleme yapar" dedi.