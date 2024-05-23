"Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilendi

Türk mutfağının, dünyanın ünlü mutfakları arasında sayılsa da çok az lezzet reçetesinin dünyaya açıldığını vurgulayan Emine Erdoğan, "Mutfağımızı hak ettiği şekilde dünyaya tanıtmak ve sahip olduğumuz kültürel zenginliği layıkıyla muhafaza ederek geleceğe taşımak amacı bizi birbirinden kıymetli akademisyen ve usta şeflerle 2021'de bir araya getirdi.

"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabını çıkararak, mutfak kültürümüzü tanıtmanın yanı sıra atıksız ve sürdürülebilir tariflerimizi, halkımızın ve tüm insanlığın istifadesine sunduk" bilgisini verdi.