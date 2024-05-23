"Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" programına katıldı. Erdoğan, etkinlikte stantları gezdi ve konuşma yaptı.
Emine Erdoğan'ın himayelerinde 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede
Türk Mutfağı" programı düzenlendi.
Emine Erdoğan, programın açılışında yaptığı konuşmada, Anadolu'nun binlerce yıllık bereketli topraklarına işaret ederek, "Anadolu, adeta insanlığın, medeniyetin, kültürel gelişimin bilgi bankasıdır. İlk tanesi on binlerce yıl önce toprağa düşmüş ata tohumlarının mekanıdır. Binlerce yıldır aynı göğün altında aynı tarifle pişirilen, günümüzde de aynı tariflerle pişirilmeye devam edilen kadim reçetelerin diyarıdır" diye konuştu.