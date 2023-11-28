Atatürk filmi gişenin zirvesinden inmiyor (24-26 Kasım Türkiye gişesi)
Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu Atatürk projesinin birinci filmi "Atatürk 1881 - 1919", vizyondaki dördüncü hafta sonunda 83 bin 115 seyirci tarafından izlenerek yerli gişenin zirvesindeki yerini korudu. Fim, "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa"dan sonra yılın en çok izlenen ikinci yerli filmi oldu. İşte 24-26 Kasım hafta sonunda en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...
10. Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece
Seyirci sayısı: 10 bin 321