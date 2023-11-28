Atatürk filmi gişenin zirvesinden inmiyor (24-26 Kasım Türkiye gişesi)

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu Atatürk projesinin birinci filmi "Atatürk 1881 - 1919", vizyondaki dördüncü hafta sonunda 83 bin 115 seyirci tarafından izlenerek yerli gişenin zirvesindeki yerini korudu. Fim, "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa"dan sonra yılın en çok izlenen ikinci yerli filmi oldu. İşte 24-26 Kasım hafta sonunda en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...

Atatürk filmi gişenin zirvesinden inmiyor (24-26 Kasım Türkiye gişesi) - 1

10. Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece

Seyirci sayısı: 10 bin 321

N-LIFE HABERLERİ

Atatürk filmi gişenin zirvesinden inmiyor (24-26 Kasım Türkiye gişesi) - 2

9. The Marvels

Seyirci sayısı: 10 bin 407

Atatürk filmi gişenin zirvesinden inmiyor (24-26 Kasım Türkiye gişesi) - 3

8. Troller Hep Beraber

Seyirci sayısı: 14 bin 118

Atatürk filmi gişenin zirvesinden inmiyor (24-26 Kasım Türkiye gişesi) - 4

7. Çok Aşk

Seyirci sayısı: 17 bin 467

Atatürk filmi gişenin zirvesinden inmiyor (24-26 Kasım Türkiye gişesi) - 5

6. Maşa ile Koca Ayı: Sonsuz Eğlence

Seyirci sayısı: 24 bin 364

Atatürk filmi gişenin zirvesinden inmiyor (24-26 Kasım Türkiye gişesi) - 6

5. Aybüke: Öğretmen Oldum Ben

Seyirci sayısı: 32 bin 963

Atatürk filmi gişenin zirvesinden inmiyor (24-26 Kasım Türkiye gişesi) - 7

4. Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

Seyirci sayısı: 37 bin 257

Atatürk filmi gişenin zirvesinden inmiyor (24-26 Kasım Türkiye gişesi) - 8

3. Aslan Hürkuş 3: Anka Adası

Seyirci sayısı: 44 bin 779

Atatürk filmi gişenin zirvesinden inmiyor (24-26 Kasım Türkiye gişesi) - 9

2. Napolyon

Seyirci sayısı: 79 bin 845

Atatürk filmi gişenin zirvesinden inmiyor (24-26 Kasım Türkiye gişesi) - 10

1. Atatürk 1881 - 1919 (1. Film)

Seyirci sayısı: 83 bin 115

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