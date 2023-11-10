Atatürk'ün balmumu heykeli Berlin'de ziyarete açıldı

Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumundan yapılan heykeli, bugünden itibaren Berlin Madame Tussauds Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.

Atatürk'ün balmumu heykeli Berlin'de ziyarete açıldı - 1

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykeli, Berlin'de ziyarete açıldı. Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, dün Berlin'deki müzede Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykelinin tanıtım etkinliğinde konuştu.

Heykelin 7 yıldır süren yazışma sonucunda getirilebildiğini anlatan Şanlı, "20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından birisi olan Atatürk'ün heykelinin Berlin'de olmaması buradaki müzenin en büyük eksikliğiydi. Bugün bu eksiklik giderildi" dedi.

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Atatürk'ün balmumu heykeli Berlin'de ziyarete açıldı - 2

"Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Atamızın heykelinin Berlin'de olması buradaki Türk toplumuna da yakışan bir şey. Zamanlaması da olağanüstü" diyen Şanlı, "Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Aynı zamanda Atamızın aramızdan ayrılışının 85. yılı olması nedeniyle de anlamlı. Heykelin burada olması Türk toplumuyla Alman toplumu arasındaki bağın güçlenmesine ve Atatürk'ün ideallerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yardımcı olacaktır" ifadesini kullandı.

Berlin Madame Tussauds Müzesi Müdürü Nadja Troublefield de yeniden sergilenen Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu figürünün özel önemine işaret ederek "Mustafa Kemal Atatürk'ün sergimize dahil edilmesi, Madame Tussauds Berlin için önemli bir adım. Bu eşsiz kişiliği koleksiyonumuza katmaktan gurur duyuyoruz. Sadece Türk toplumu için değil tüm ziyaretçiler için büyük önem taşıyacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün balmumu heykeli Berlin'de ziyarete açıldı - 3

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykeli ilk olarak 2008'de Berlin'deki söz konusu müzenin açılışında yer almıştı. Ancak ardından sergilenmek üzere 2010'de Londra'daki Madame Tussauds'ta götürülen heykel, 2016'da İstanbul'daki Madame Tussauds'un balmumu heykel müzesinin açılışında ziyarete açılmıştı.

Atatürk'ün balmumu heykeli Berlin'de ziyarete açıldı - 4

Büyük Önder'in balmumu heykelinin artık Berlin'de süresiz olarak kalacağı bildirildi.

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