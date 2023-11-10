Atatürk'ün balmumu heykeli Berlin'de ziyarete açıldı
Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumundan yapılan heykeli, bugünden itibaren Berlin Madame Tussauds Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykeli, Berlin'de ziyarete açıldı. Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, dün Berlin'deki müzede Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykelinin tanıtım etkinliğinde konuştu.
Heykelin 7 yıldır süren yazışma sonucunda getirilebildiğini anlatan Şanlı, "20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından birisi olan Atatürk'ün heykelinin Berlin'de olmaması buradaki müzenin en büyük eksikliğiydi. Bugün bu eksiklik giderildi" dedi.