Atatürk'ün el yazısı notları Kurtuluş Savaşı'na dair detayları gün yüzüne çıkarıyor

"SON DERECE TİTİZ BİR ŞEKİLDE BÜTÜN BU NOTLARINI TUTMUŞ"



Atatürk'ün notlarının eski Osmanlı Türkçesi ile yazıldığını aktaran Ünal, "Belgelerin arasında 'not' şeklinde geçenler var. 'Hatıralar' şeklinde geçenler var. Yani bir şekilde Atatürk gelecekte bunları hatırlamak, kayıt altına almak için böyle bir disiplinle, son derece titiz bir şekilde bütün bu notlarını tutmuştur." dedi.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışına ilişkin hatırasını okuyan Ünal, "Özellikle şunu belirtebilirim ki notların arasında 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışından itibaren Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar geçen süreci kapsayan notlar çok dikkatimizi çekiyor. Bu notlar arasında kongreler, Milli Mücadele, organizasyonlar, çeşitli Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin oluşumu buna ait birçok kaydı görürsünüz." değerlendirmesini yaptı.