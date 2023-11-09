Atatürk'ün el yazısı notları Kurtuluş Savaşı'na dair detayları gün yüzüne çıkarıyor
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Cumhuriyetin 100. yılında 10 Kasım dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa'nın Osmanlı Türkçesi ile yazılmış el yazısı not ve hatıralarını paylaştı.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla başlayan ve mebusların Ankara'ya davet edilmesiyle devam eden el yazısıyla kaleme aldığı hatıra ve notları, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık sürecine ilişkin önemli detayları gün yüzüne çıkarıyor.