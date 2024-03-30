Atatürk'ün sesi yapay zekayla oluşturuldu: Orkestrayla eşlik ettiler

"PROJENİN TÜRKİYE'DE İLK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Son dönemlerde sanat alanında kullanımının çok fazla oluşundan dolayı yapay zekanın daha popüler olarak ortaya çıktığını söyleyen Dr. Dağdeviren, "Bu bağlamda yapay zekayla en çok seslendirme yapılan kişilerin başında Mustafa Kemal Atatürk gelmektedir. Atatürk'ün yapay zekayla seslendirilen türkülerine sıklıkla karşılaşmaktayız. Biz bir farklılık olarak yapay zekayla Atatürk tarafından seslendirilmiş 'Bir Fırtına Tuttu Bizi' adlı Selanik türküsüne orkestrayla eşlik etmeye çalıştık. Konserlerimizde orkestra eşliğini canlı olarak çalıyoruz. Yapay zeka aracılığıyla üretilen sesi sahneye yansıtarak eseri sunuyoruz. Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu düşünüyoruz" dedi.