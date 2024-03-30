Atatürk'ün sesi yapay zekayla oluşturuldu: Orkestrayla eşlik ettiler
Hatay'da, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi ve Orkestrası Şefi Dr. Mustafa Dağdeviren ve öğrencileri, Atatürk'ün yapay zekayla oluşturulan sesiyle kaydedilen "Bir Fırtına Tuttu Bizi" adlı Selanik türküsüne orkestrayla eşlik etti.
Bugünün son trendlerinden biri olan yapay zeka teknolojisinin farklı alanlarda kullanımı yoğunlaştı. Bazı kullanıcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden kayıtlar oluşturdu.
O kayıtlardan biri de Atatürk'ün yapay zekayla oluşturulan sesinden kaydedilen 'Bir Fırtına Tuttu Bizi' adlı Selanik türküsü oldu.