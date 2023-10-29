Atatürk'ün TBMM'nin açılışındaki selamlama fotoğrafı çelik heykelle ölümsüzleştirildi
Bursalı metal sanatçısı Rıdvan Sevim, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışında şapkasıyla halkı selamladığı sırada çekilen fotoğrafından esinlenerek çelikten heykelini yaptı.
Atatürk'ün TBMM'nin açılışındaki selamlama fotoğrafı çelik heykele dönüştürüldü. Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atölyesinde ekibiyle tasarımlar yaparak hediyelik eşya üreten metal sanatçısı Rıdvan Sevim, sosyal içerikli "Kadının Gücü", "Atatürk" ve "Allı Turna" ile Bursaspor'un Arjantinli efsane futbolcusu Pablo Martin Batalla'yı konu alan heykelleriyle tanınıyor.
Sevim, 100. yıla özel yaptığı çalışmada, Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Kurucu Meclis'in üyeleriyle TBMM'nin önünde bir elinde baston, diğer elinde fötr şapkayla halkı selamlayarak verdiği pozu çelik heykelle ölümsüzleştirdi.