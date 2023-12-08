Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer" Japonya'da vizyona girecek

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan ve Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Oppenheimer filmi gelecek yıl Japonya'da vizyona girecek.

Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer" Japonya'da vizyona girecek - 1

YILIN EN ÇOK KONUŞULAN FİLMLERİNDEN

Atom bombasının yapılışını konu alan Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 21 Temmuz'da vizyona girdiği günden beri sinema dünyasının gündeminde. "Barbie" ile aynı gün izleyici karşısına çıkan film Oscar yarışının en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer" Japonya'da vizyona girecek - 2

Tüm dünyada yaklaşık 950 milyon dolar hasılat elde eden film, Japonya'da vizyona girmemişti. Filmin Japonya'daki dağıtım şirketi Bitters End, 1945 yılında Hiroşima ve Nigazaki'ye atılan atom bombasının yapılışını konu alan filmin gelecek yıl Japonya'da vizyona gireceğini duyurdu.

Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer" Japonya'da vizyona girecek - 3

Dağıtım şirketi "Filmin konusu, Japonlar için oldukça önemli bir mesele ve özel bir anlam taşıyor bu yüzden yaptığımız müzakereler ve görüşmeler sonrasında filmi gelecek yıl Japonya'da göstermeye karar verdik" açıklamasında bulundu.

Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer" Japonya'da vizyona girecek - 4

"BARBENHEIMER" FENOMENİ

Aynı gün vizyona giren Oppenheimer ve Barbie filmlerinin internette yapılan görselleri Japonya'da tepki uyandırmıştı. "Barbenheimer" fenomenini yansıtan görsellerde, atom bombasının patlaması Barbie filmiyle özdeşleşen pembe mantar bulutu ile resmedilmişti.

Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer" Japonya'da vizyona girecek - 5

İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebelerinde ABD'nin 6 Ağustos'ta Japonya'nın Hiroşima kentine, 9 Ağustos'ta ise Nagazaki'ye atom bombası atıldı, 200 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Oppenheimer, Güney Kore ve Çin gibi Asya ülkelerinde vizyona girdi ve gişede büyük bir başarı elde etti.

DAHA FAZLA GÖSTER