Atom bombasının yapılışını konu alan "Oppenheimer" Japonya'da vizyona girecek
Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan ve Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Oppenheimer filmi gelecek yıl Japonya'da vizyona girecek.
YILIN EN ÇOK KONUŞULAN FİLMLERİNDEN
Atom bombasının yapılışını konu alan Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 21 Temmuz'da vizyona girdiği günden beri sinema dünyasının gündeminde. "Barbie" ile aynı gün izleyici karşısına çıkan film Oscar yarışının en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor.