Avatar 2'den (Avatar: The Way of Water-Avatar: Suyun Yolu) ilk görseller

Haberler | 01.05.2022 - 13:18

Sinema tarihinin en çok izlenen filmi olan Avatar'ın devam filmi 'Avatar: The Way of Water'dan (Avatar: Suyun Yolu) ilk görseller paylaşıldı.

Avatar 2'den (Avatar: The Way of Water-Avatar: Suyun Yolu) ilk görseller - 1

2009'da vizyona girerek tüm dünyada büyük bir fenomen haline gelen Avatar'ın merakla beklenen devam filminden ilk görseller paylaşıldı.

Yine James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturacağı ikinci filmin adı, 'Avatar: The Way of Water' (Avatar: Suyun Yolu) olarak açıklandı. 

Avatar 2'den (Avatar: The Way of Water-Avatar: Suyun Yolu) ilk görseller - 2

Filmin yapımcılığını 2019 yılında 20th Century Fox’u satın alan Disney üstlenecek.

Avatar 2'den (Avatar: The Way of Water-Avatar: Suyun Yolu) ilk görseller - 3

Yeni Avatar filminin vizyon tarihi ise 16 Aralık olarak açıklandı. Seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.

Avatar 2'den (Avatar: The Way of Water-Avatar: Suyun Yolu) ilk görseller - 4

SİNEMA TARİHİNİN EN ÇOK İZLENEN FİLMİ

tarihinin en yüksek gişe rakamına sahip olan Avatar’ı 2019 yılında vizyona giren Marvel filmi Avenger: Endgame tahtından etmişti. 

Ancak Çin’in Avatar'ı yeniden vizyona sokmasıyla film, Avengers’ı geçerek 1. sıraya yeniden oturdu. Avenger: Endgame en çok hasılat yapan filmler listesinde 2. sırada iken Titanik 3. sırada yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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