Avatar 2'den (Avatar: The Way of Water-Avatar: Suyun Yolu) ilk görseller

Haberler | 01.05.2022 - 13:18
2009'da vizyona girerek tüm dünyada büyük bir fenomen haline gelen Avatar'ın merakla beklenen devam filminden ilk görseller paylaşıldı.
Yine James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturacağı ikinci filmin adı, 'Avatar: The Way of Water' (Avatar: Suyun Yolu) olarak açıklandı.
Filmin yapımcılığını 2019 yılında 20th Century Fox’u satın alan Disney üstlenecek.
Yeni Avatar filminin vizyon tarihi ise 16 Aralık olarak açıklandı. Seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.
Sinema tarihinin en yüksek gişe rakamına sahip olan Avatar’ı 2019 yılında vizyona giren Marvel filmi Avenger: Endgame tahtından etmişti.
Ancak Çin’in Avatar'ı yeniden vizyona sokmasıyla film, Avengers’ı geçerek 1. sıraya yeniden oturdu. Avenger: Endgame en çok hasılat yapan filmler listesinde 2. sırada iken Titanik 3. sırada yer alıyor.