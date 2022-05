Avatar 2'den (Avatar: The Way of Water-Avatar: Suyun Yolu) ilk görseller

2009'da vizyona girerek tüm dünyada büyük bir fenomen haline gelen Avatar'ın merakla beklenen devam filminden ilk görseller paylaşıldı.

Yine James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturacağı ikinci filmin adı, 'Avatar: The Way of Water' (Avatar: Suyun Yolu) olarak açıklandı.