Avatar 2'ye eleştirmenlerden tam not

Avatar’ın 13 yıldır beklenen devam filmi en sonunda geliyor. Gelecek hafta tüm dünyada ve Türkiye'de aynı anda vizyona girecek olan 'Avatar: The Way of Water' (Avatar: Suyun Yolu) hakkında beklenen ilk yorumlar geldi.
Londra prömiyerinde basın mensuplarına izletilen Avatar 2'ye tam not geldi.
Filmin ilk eleştirisini Oscar ödüllü yönetmen Guillermo Del Toro yapmış ve film hakkında "şaşırtıcı bir başarı" nitelendirmesi yapmıştı.
3 saat 10 dakika süren filmle ilgili Londra'daki gösterimden sonra olumlu yorumlar birbiri ardına geldi.
IndieWire baş film eleştirmeni David Ehrlich "İlkinden açık ara daha iyi ve son yılların en iyi sinema deneyimlerinden biri" yorumunu yaptı.
Happy Sad Confused sunucusu Josh Horowitz ise "James Cameron bir kez daha sinemacılara bu işin nasıl yapıldığını gösteriyor" cümlelerini paylaştı.
Film hakkında diğer yorumlardan bazıları da şöyle:
. "James Cameron şu anda şimdiye kadar yapılmış en iyi devam filmlerinden ikisine değil üçüne sahip. 'Avatar: Suyun Yolu' inanılmaz. Efektler ve aksiyon nefes kesici. Ama bu sefer kalbi attıran şey hikaye. Daha kişisel, karmaşık, duygusal."
. "İlk 'Avatar' filmini beğenen ama sevmeyen biri olarak size şunu söyleyeyim: 'Avatar: Suyun Yolu' beni benden aldı. Görsellerde, hikâye anlatımında ve performanslarda son derece üstün olan devam filmi, baştan sona çenemi yerde bıraktı. James Cameron, devam filmlerinin tanrısıdır."
. "Avatar: Suyun Yolu. Evet, asla James Cameron'a karşı iddiaya girmeyin. Abartıdan kaçınmaya çalışıyorum ama teknik ve görsel açıdan hiç böyle bir şey görmedim. Bu çok zor. Belki de çok abartılı. Bazen bir Pandora balığına baktığım için olay örgüsünü kaçırıyordum."
. "Avatar: Suyun Yolu hayatımda gördüğüm en inanılmaz görsel efekt ile nefes kesecek kadar güzel (3D olarak izledim); hikayenin kendisi ilkinden daha zayıf ve 3 saat ve 10 dakika sonra uzatılmış gibi geliyor, ancak izlemek her zaman harika ve son saat harika."
. "Avatar: Suyun Yolu', Pandora'da teknik olarak harika yeni bir su kültürü sunuyor. James Cameron'ın diyaloğu hala sorunlu ama bizi yeni karakterlere ve yaratıklara duygusal olarak yatırırken hikâye anlatımı yükseliyor. Beklemeye değen samimi, çarpıcı bir destan."
Ancak, The Guardian'dan Peter Bradshaw filmle ilgili olumsuz bir eleştiri yaptı. Bradshaw beklenenin aksine, "Avatar: Suyun Yolu tek bir ilginç görüntü içermeyen, aptalca, vıcık vıcık, hareket yumuşatma uygulanmış bir ciddiyet destanı" yorumunu paylaştı.
James Cameron'ın 2028'e kadar her iki yılda bir yayımlamayı planladığı 4 Avatar devam filminden ilki olan Avatar: Suyun Yolu'nda Sully ailesinin peşini bırakmayan belalar, birbirlerini güvende tutmak için gösterdiği çaba, hayatta kalmak için verdiği savaşlar ve yaşadığı trajediler anlatılıyor.