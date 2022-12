Avatar 2'ye eleştirmenlerden tam not

Avatar’ın 13 yıldır beklenen devam filmi en sonunda geliyor. Gelecek hafta tüm dünyada ve Türkiye'de aynı anda vizyona girecek olan 'Avatar: The Way of Water' (Avatar: Suyun Yolu) hakkında beklenen ilk yorumlar geldi.

Londra prömiyerinde basın mensuplarına izletilen Avatar 2'ye tam not geldi.