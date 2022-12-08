Avatar 2'ye eleştirmenlerden tam not

"EFEKTLER VE AKSİYON NEFES KESİCİ"

Film hakkında diğer yorumlardan bazıları da şöyle:

. "James Cameron şu anda şimdiye kadar yapılmış en iyi devam filmlerinden ikisine değil üçüne sahip. 'Avatar: Suyun Yolu' inanılmaz. Efektler ve aksiyon nefes kesici. Ama bu sefer kalbi attıran şey hikaye. Daha kişisel, karmaşık, duygusal."

. "İlk 'Avatar' filmini beğenen ama sevmeyen biri olarak size şunu söyleyeyim: 'Avatar: Suyun Yolu' beni benden aldı. Görsellerde, hikâye anlatımında ve performanslarda son derece üstün olan devam filmi, baştan sona çenemi yerde bıraktı. James Cameron, devam filmlerinin tanrısıdır."

. "Avatar: Suyun Yolu. Evet, asla James Cameron'a karşı iddiaya girmeyin. Abartıdan kaçınmaya çalışıyorum ama teknik ve görsel açıdan hiç böyle bir şey görmedim. Bu çok zor. Belki de çok abartılı. Bazen bir Pandora balığına baktığım için olay örgüsünü kaçırıyordum."

. "Avatar: Suyun Yolu hayatımda gördüğüm en inanılmaz görsel efekt ile nefes kesecek kadar güzel (3D olarak izledim); hikayenin kendisi ilkinden daha zayıf ve 3 saat ve 10 dakika sonra uzatılmış gibi geliyor, ancak izlemek her zaman harika ve son saat harika."

. "Avatar: Suyun Yolu', Pandora'da teknik olarak harika yeni bir su kültürü sunuyor. James Cameron'ın diyaloğu hala sorunlu ama bizi yeni karakterlere ve yaratıklara duygusal olarak yatırırken hikâye anlatımı yükseliyor. Beklemeye değen samimi, çarpıcı bir destan."