Avatar: Suyun Yolu 1 milyar dolar kazanarak rekor kırdı

Avatar’ın merakla beklenen devam filmi Avatar: Suyun Yolu, 13 yılın ardından izleyiciyle buluştu. Vizyona girdiği ilk haftada hem Türkiye hem dünya gişesinde büyük bir başarı yakalayan film, 14 günde rekor kırdı.
James Cameron’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Avatar: Suyun Yolu, 2022 yılında 1 milyar dolar hasılatı en hızlı aşan film oldu.
2022 yılında yalnızca üç film 1 milyar dolar barajını aşmaya başardı. Tom Cruise’ın kariyerinin en yüksek hasılatını getiren Top Gun: Maverick ve Jurassic World Dominion, 1 milyar dolar hasılatını aşmıştı. 2019 yılında ise 9 film, 1 milyar dolar hasılat elde etmişti.
Avatar: Suyun Yolu, 2021 yılında vizyona giren Spider-Man: Eve Dönüş Yok’un 12 günde kırdığı rekordan sonra en hızlı 1 milyar dolar hasılata ulaşan film oldu.
Avatar filminde yer alan karakterlerin neden mavi olduğunu merak ettiniz mi? Filmin yönetmeni James Cameron, bu sorunun cevabını verdi.
Empire dergisine konuşan ünlü yönetmen, “Eğer renk konusuna gelecek olursak, yeşil zaten çok kullanıldı. Yeşil uzaylıların filmlerde kullanılması uzun bir geçmişe dayanır. Ayrıca bir de Hulk karakteri var tabii” dedi.
Cameron sözlerine “Pembe ve kahve tonları ise insanlara ait olduğu için uzaylı hissini vermiyordu. SpongeBob sarıydı. Sonuç olarak ya mavi ya da mor olacaktı. Mor benim en sevdiğim renk ama ana biyolüminesans renklerinden biri olan moru Na’Vi halkı için önemli olan Eywa için kullanmaya karar verdik” dedi.
Cameron “Annem bana bir zamanlar altı göğsü olan uzun mavi kadınlarla ilgili bir rüyasından bahsetmişti. Aklımda inanılmaz bir görüntü canlandı. Bu görüntüyü çizdim ama göğüsler hayalimdeki kadar güzel görünmedi. Sonuç olarak... maviyi seçtik” açıklamasında bulundu.
Öte yandan ünlü yönetmen James Cameron, filmin görsel efektleri üzerine konuştu. Londra’daki dünya prömiyerinde eleştirmenlerden ‘tam not’ almayı başaran filmin görsel efektlerinin serinin hayranlarını büyüleyeceğini belirten Cameron, süper kahraman filmleriyle ilgili iddialı yorumlarda bulundu.
Ünlü yönetmen, görsel teknikler söz konusu olduğunda Marvel’ın "yanlarına bile yaklaşamadığını" söyledi.
ComicBook.com'a konuk olan ünlü yönetmen, "Açıkçası, büyük çizgi roman filmleri sektörün hacmini artırıyor. Elbette teknikteki yükselen bu dalga herkesi bir araya getiriyor. Size daha kaliteli sanatçılar, daha fazla araç ve kodlar sağlıyor” ifadelerini kullandı.
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