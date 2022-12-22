Avatar: Suyun Yolu karakterleri neden mavi renkte?

2009 yılında vizyona giren ve ‘dünyanın en çok hasılat yapan filmi’ unvanına sahip olan Avatar'ın uzun süredir beklenen devam filmi Avatar: Suyun Yolu izleyiciyle buluştu.13 aradan sonra görsel efektleriyle hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not alan film karakterlerinin neden mavi olduğunu yönetmen James Cameron açıkladı.
16 Aralık'ta beyazperdeye geri dönen filmin yönetmeni, Na’Vi adı verilen halkın neden mavi renk olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Seri boyunca bu halkın ten renginin neden mavi olduğu hiçbir zaman açıklanmamıştı.
Empire dergisine konuşan ünlü yönetmen, “Eğer renk konusuna gelecek olursak, yeşil zaten çok kullanıldı. Yeşil uzaylıların filmlerde kullanılması uzun bir geçmişe dayanır. Ayrıca bir de Hulk karakteri var tabii” dedi.
Cameron sözlerine “Pembe ve kahve tonları ise insanlara ait olduğu için uzaylı hissini vermiyordu. SpongeBob sarıydı. Sonuç olarak ya mavi ya da mor olacaktı. Mor benim en sevdiğim renk ama ana biyolüminesans renklerinden biri olan moru Na’Vi halkı için önemli olan Eywa için kullanmaya karar verdik” dedi.
Cameron “Annem bana bir zamanlar altı göğsü olan uzun mavi kadınlarla ilgili bir rüyasından bahsetmişti. Aklımda inanılmaz bir görüntü canlandı. Bu görüntüyü çizdim ama göğüsler hayalimdeki kadar güzel görünmedi. Sonuç olarak... maviyi seçtik” açıklamasında bulundu.
Öte yandan ünlü yönetmen James Cameron, filmin görsel efektleri üzerine konuştu. Londra’daki dünya prömiyerinde eleştirmenlerden ‘tam not’ almayı başaran filmin görsel efektlerinin serinin hayranlarını büyüleyeceğini belirten Cameron, süper kahraman filmleriyle ilgili iddialı yorumlarda bulundu.
Ünlü yönetmen, görsel teknikler söz konusu olduğunda Marvel’ın "yanlarına bile yaklaşamadığını" söyledi.
ComicBook.com'a konuk olan ünlü yönetmen, "Açıkçası, büyük çizgi roman filmleri sektörün hacmini artırıyor. Elbette teknikteki yükselen bu dalga herkesi bir araya getiriyor. Size daha kaliteli sanatçılar, daha fazla araç ve kodlar sağlıyor” ifadelerini kullandı.
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