Avatar'ın yapımcısı açıkladı: İşte devam filmlerinin gecikmesinin sebebi
James Cameron imzalı "Avatar" ve 13 yıl sonra gelen devam filmi "Avatar: Suyun Yolu" gişede toplamda 5,2 milyar dolardan fazla hasılat elde etmişti. Yapımcı Jon Landau, serideki yapımların neden birçok kez ertelendiğine açıklık getirdi.
Avatar serisinin ikinci filmi "Avatar: The Way of Water" geçen yıl aralık ayında vizyona girdi ve ilk filmden 13 yıl sonra izleyiciyle buluşmuştu.
Yönetmen James Cameron, birkaç ay önce üçüncü film için yeşil ışık yakmıştı.