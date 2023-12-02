Avatar'ın yapımcısı açıkladı: İşte devam filmlerinin gecikmesinin sebebi

James Cameron imzalı "Avatar" ve 13 yıl sonra gelen devam filmi "Avatar: Suyun Yolu" gişede toplamda 5,2 milyar dolardan fazla hasılat elde etmişti. Yapımcı Jon Landau, serideki yapımların neden birçok kez ertelendiğine açıklık getirdi.

Avatar'ın yapımcısı açıkladı: İşte devam filmlerinin gecikmesinin sebebi - 1

Avatar serisinin ikinci filmi "Avatar: The Way of Water" geçen yıl aralık ayında vizyona girdi ve ilk filmden 13 yıl sonra izleyiciyle buluşmuştu.

Yönetmen James Cameron, birkaç ay önce üçüncü film için yeşil ışık yakmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Avatar'ın yapımcısı açıkladı: İşte devam filmlerinin gecikmesinin sebebi - 2

DEVAM FİLMLERİ ERTELENMİŞTİ

Fransa kanalı 20 Minutes ile söyleşi yapan Cameron, üçüncü filmde farklı bir Na'vi kabilesinin tanıtılacağını söylemişti. Avatar’la ilgili anlatacaklarının bitmediğini, seriye eklenecek halkalar olduğunu, bizi ileride Avatar’ın üçüncü, dördüncü hatta beşinci filminin de beklediğini duyurmuştu.

Devam filminin elde ettiği başarıyla birlikte filmin prodüksiyon şirketi Disney de Avatar 3’ün Aralık 2024’te geleceği müjdesini verdi. Ancak stüdyo, üçüncü filmin vizyon tarihini tam bir sene sonrasına, Aralık 2025’e erteledi. Ardından da Avatar 4 ve Avatar 5'in Aralık 2029 ve Aralık 2031’e ertelendiği duyuruldu.

Avatar'ın yapımcısı açıkladı: İşte devam filmlerinin gecikmesinin sebebi - 3

Avatar'ın yapımcısı Jon Landau, ScreenRant'a verdiği özel röportajda serideki yapımların neden birçok kez ertelendiğini açıkladı.

Avatar'ın yapımcısı açıkladı: İşte devam filmlerinin gecikmesinin sebebi - 4

"KALİTE, KALİTE, KALİTE"

Jon Landau, konuyla ilgili; "Kalite, kalite, kalite. Bakın, kalite olmadan hiçbir alanda hiçbir şey yapmak istemiyoruz" dedi.

Avatar'ın yapımcısı açıkladı: İşte devam filmlerinin gecikmesinin sebebi - 5

"HER ŞEYİ BİZ SEÇİYORUZ"

James Cameron'ın 1990'da kurduğu bağımsız prodüksiyon şirketi Lightstorm'a değinen Landau, "Bizim durumumuzla ilgili en güzel şeylerden biri, seri söz konusu olduğunda, bunu stüdyonun değil, stüdyo yöneticisinin değil, Lightstorm'un kontrol etmesi. Biz kontrol ediyoruz. Kiminle çalışacağımızı biz seçiyoruz, yapacağımız anlaşmaları biz seçiyoruz, zamanlamayı biz seçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Avatar'ın yapımcısı açıkladı: İşte devam filmlerinin gecikmesinin sebebi - 6

BAŞROL OYUNCUSU İSYAN ETMİŞTİ

Öte yandan Avatar serisinin beşinci filminin 2031'e ertelendiğinin duyurulmasından sonra, filmin başrol oyuncusu Zoe Saldana isyan etmişti.

Avatar'ın yapımcısı açıkladı: İşte devam filmlerinin gecikmesinin sebebi - 7

İki filmde de Neytiri karakterini canlandıran Zoe Saldana, "Müthiş! Son Avatar vizyona girdiğinde ben 53 yaşında olacağım. İlk filmi çektiğimde 27 yaşındaydım. Şimdiyse 44 yaşındayım" ifadelerini kullanmıştı.

Avatar'ın yapımcısı açıkladı: İşte devam filmlerinin gecikmesinin sebebi - 8

YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİ OLABİLİR

Buna göre, beşinci Avatar filmi vizyona girdiğinde serinin bir diğer başrol oyuncusu, Jake Sully karakterini canlandıran Sam Worthington 55, yönetmen James Cameron ise 77 yaşında olacak. 

James Cameron, üçüncü filmden sonra yönetmenlik koltuğunu bir başkasına devredebileceğinin sinyallerini daha önce vermişti. 

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