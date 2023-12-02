Avatar'ın yapımcısı açıkladı: İşte devam filmlerinin gecikmesinin sebebi

DEVAM FİLMLERİ ERTELENMİŞTİ

Fransa kanalı 20 Minutes ile söyleşi yapan Cameron, üçüncü filmde farklı bir Na'vi kabilesinin tanıtılacağını söylemişti. Avatar’la ilgili anlatacaklarının bitmediğini, seriye eklenecek halkalar olduğunu, bizi ileride Avatar’ın üçüncü, dördüncü hatta beşinci filminin de beklediğini duyurmuştu.



Devam filminin elde ettiği başarıyla birlikte filmin prodüksiyon şirketi Disney de Avatar 3’ün Aralık 2024’te geleceği müjdesini verdi. Ancak stüdyo, üçüncü filmin vizyon tarihini tam bir sene sonrasına, Aralık 2025’e erteledi. Ardından da Avatar 4 ve Avatar 5'in Aralık 2029 ve Aralık 2031’e ertelendiği duyuruldu.