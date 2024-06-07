Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Netflix'e dava açtı: Milyonlarca dolar istiyor

MEKTUP İDDİALARINI YALANLADI

Piers Morgan'ın programına konuk olan Harvey, Gadd'a 41 bin e-posta ve 100 mektup gönderdiği iddialarını yalanladı. Netflix daha önce dizideki e-postaların Gadd'ın takipçisinden aldığı gerçek e-postalar olduğunu iddia etmişti.



“Bence bunları muhtemelen kendisi uydurdu” diyen Harvey, bunun yerine sadece birkaç tane e-posta gönderdiğini söyledi. Morgan'ın sayı sorması üzerine, komedyene “10'dan az e-posta” gönderdiğini söyledi. Harvey ayrıca komedyenle sadece birkaç kez görüştüğünü ve yayıncı Piers Morgan'la yaptığı gergin görüşmede ondan “kendisini rahat bırakmasını” istediğini ifade etti.