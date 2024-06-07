Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Netflix'e dava açtı: Milyonlarca dolar istiyor
Netflix'in yeni popüler dizisi Baby Reindeer'daki Martha karakterine ilham verdiği iddia edilen Fiona Harvey, Netflix'e dava açtı.
Netflix'in yeni popüler dizisi Baby Reindeer'a ilham verdiği iddia Fiona Harvey, bir televizyon röportajında Netflix'i dava etmekle tehdit etmişti.
Netflix’in "gerçek bir hikaye" şeklinde belirterek yayına aldığı "Baby Reindeer" dizisinde Martha karakteri olarak canlanladırılan Harvey, Netflix'e 170 milyon dolarlık dava açtı.