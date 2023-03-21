Bad Bunny'ye eski sevgilisinden 40 milyon dolarlık dava

Eski kız arkadaşı, Bad Bunny'ye dava açtı. 29 yaşındaki şarkıcı, Carliz De La Cruz Hernández'in açtığı 40 milyon dolarlık tazminat davası ile karşı karşıya.
Dava nedeni, Bad Bunny'nin iki şarkısında Hernández'in sesini kullanmış olması. 2016'da kaydedilen 'Pa Ti' adlı şarkıda Hernández'in "Bad Bunny, bebeğim" sözü duyuluyor. Davaya konu edilen diğer şarkı da 'Dos Mil 16'. Hernández, sesinin izinsiz kullanıldığını öne sürdü.
Mahkeme dilekçesinde, "Binlerce insan doğrudan Carliz'in sosyal medya ağlarında ve ayrıca halka açık yerlere her gidişinde 'Bad Bunny, bebeğim' şeklinde yorumlar yapıyor. Bu, De La Cruz'un üzgün, ıstıraplı, korkmuş, bunalmış ve endişeli hissetmesine neden oluyor" ifadesi kullanıldı.
Bad Bunny ve Hernández, 2011 ve 2017 yılları arasında ilişki yaşadı ve birlikte üniversiteye gitti. Hernández, kendisine kayıt ve lisans hakkı olarak 2 bin dolar teklif edildiğini ancak kendisinin bu teklifi reddettiğini öne sürdü.
Hernández'in davadaki iddialarında şu ifadelere yer verildi:
"De La Cruz, kullanılmasına izin vermediğini açıkça belirttikten sonra sesin yayınlanması, ağır bir ihmal, kötü niyet barındırmasının yanı sıra mahremiyetine, ahlakına ve haysiyetine yönelik bir saldırı oluşturmuştur. Bu gerçekler hakkında bilgi sahibi olduğu halde, şarkıcının pervasız davrandığı ve kanunları çiğnemeye karar verdiği görüşmüştür. Aynı şekilde 'Dos Mil 16' adlı şarkının Carliz'in izni olmadan yayınlanması kasten, kötü niyetle ve çıkar sağlamak amacıyla yapılmıştır."
Gerçek adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan Porto Rikolu rap şarkıcısı Bad Bunny'nin dünyaca ünlü bir isim haline gelmesindeki en büyük etken, 2020 yılında düzenlenen Super Bowl‘da Shakira ile birlikte performans sergilemesi oldu. Bad Bunny bugüne kadar birçok isimle işbirliği yaptı.
Bunların başında ise Nicki Minaj, Daddy Yankee, Maluma, Cardi B, J Balvin ve hatta Marc Anthony geliyor. Bad Bunny, geçen yıl MTV Video Müzik Ödülleri’nde Yılın Sanatçısı seçildi.
'Narcos: Mexico' dizisinin üçüncü sezonunda Arturo 'Kitty' Paez karakterini canlandıran Bad Bunny, son olarak da David Leitch‘in 'Bullet Train' filminde rol almasıyla Hollywood dünyasına adım atmış oldu.
Ünlü şarkıcı ayrıca, 2021 yılında Porto Riko basketbol takımı Los Cangrejeros de Santurce’yi satın aldı.