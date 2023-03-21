Bad Bunny'ye eski sevgilisinden 40 milyon dolarlık dava

Mahkeme dilekçesinde, "Binlerce insan doğrudan Carliz'in sosyal medya ağlarında ve ayrıca halka açık yerlere her gidişinde 'Bad Bunny, bebeğim' şeklinde yorumlar yapıyor. Bu, De La Cruz'un üzgün, ıstıraplı, korkmuş, bunalmış ve endişeli hissetmesine neden oluyor" ifadesi kullanıldı.

Bad Bunny ve Hernández, 2011 ve 2017 yılları arasında ilişki yaşadı ve birlikte üniversiteye gitti. Hernández, kendisine kayıt ve lisans hakkı olarak 2 bin dolar teklif edildiğini ancak kendisinin bu teklifi reddettiğini öne sürdü.