BAFTA "Yükselen Yıldız" adaylarını açıkladı

2024 BAFTA Ödülleri Yükselen Yıldız (Rising Star) adayları açıklandı. Jacob Elordi, Ayo Edebiri, Phoebe Dynevor adaylar arasında.

BAFTA "Yükselen Yıldız" adaylarını açıkladı - 1

Kısaca BAFTA olarak adlandırılan İngiliz Akademisi Film Ödülleri (British Academy Film Awards) yükselen yıldız kategorsinde yarışacak adayları açıkladı.

BAFTA, yaptığı açıklamada "Adaylar, geçtiğimiz yıl sinemada olağanüstü yeteneklerini sergileyen, hem halkın hem de film endüstrisinin hayal gücünü yakalayan beş oyuncudan oluşuyor" dedi.

BAFTA Yükselen Yıldız 2024 ödülünün kazananı, 18 Şubat'ta Londra Kraliyet Festival Salonu'nda düzenlenecek olan ödül töreninde açıklanacak.

2024 BAFTA FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

İşte adaylar...

N-LIFE HABERLERİ

BAFTA "Yükselen Yıldız" adaylarını açıkladı - 2

Jacob Elordi (Saltburn)

BAFTA "Yükselen Yıldız" adaylarını açıkladı - 3

Ayo Edebiri (Bottoms, The Bear)

BAFTA "Yükselen Yıldız" adaylarını açıkladı - 4

Phoebe Dynevor (Fair Play, Bridgerton)

BAFTA "Yükselen Yıldız" adaylarını açıkladı - 5

Mia McKenna-Bruce (How to Have Sex)

BAFTA "Yükselen Yıldız" adaylarını açıkladı - 6

Sophie Wilde (Talk to Me) 

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