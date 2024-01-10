BAFTA "Yükselen Yıldız" adaylarını açıkladı

Kısaca BAFTA olarak adlandırılan İngiliz Akademisi Film Ödülleri (British Academy Film Awards) yükselen yıldız kategorsinde yarışacak adayları açıkladı.

BAFTA, yaptığı açıklamada "Adaylar, geçtiğimiz yıl sinemada olağanüstü yeteneklerini sergileyen, hem halkın hem de film endüstrisinin hayal gücünü yakalayan beş oyuncudan oluşuyor" dedi.



BAFTA Yükselen Yıldız 2024 ödülünün kazananı, 18 Şubat'ta Londra Kraliyet Festival Salonu'nda düzenlenecek olan ödül töreninde açıklanacak.

2024 BAFTA FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

İşte adaylar...