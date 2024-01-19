"Bana güldüler!" Sharon Stone da Barbie filmi çekmek istemiş

"Temel İçgüdü" filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, 2023 yılına damgasını vuran Barbie filmi hakkında itirafta bulundu. Oyuncu, 90'lı yıllarda Barbie filmi yapmak istediğini ama film stüdyolarının kendisine güldüğünü söyledi.

"Bana güldüler!" Sharon Stone da Barbie filmi çekmek istemiş - 1

YILIN EN ÇOK KAZANAN FİLMİ

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu. 2023 yılının en iyi açılışını da yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek adını şimdiden sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.

Filmin başrol oyuncusu Margot Robbie'nin ise Oscar Ödülleri'nde güçlü bir aday olduğu düşünülüyor.

N-LIFE HABERLERİ

"Bana güldüler!" Sharon Stone da Barbie filmi çekmek istemiş - 2

Ünlü oyuncu Sharon Stone, 1990'lı yıllarda Barbie oyuncağı hakkında bir film çekmek istediğini ama yeterli desteği göremediğini söyledi.

"Bana güldüler!" Sharon Stone da Barbie filmi çekmek istemiş - 3

Oyuncu "Barbie filmi fikrimi anlattığımda stüdyolar bana resmen güldü" dedi.

"Bana güldüler!" Sharon Stone da Barbie filmi çekmek istemiş - 4

Filmin başrol oyuncuların America Ferrera'yı tebrik eden yıldız "Şimdi geldiğimiz noktaya bakın. Sizlere cesaretiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Bana güldüler!" Sharon Stone da Barbie filmi çekmek istemiş - 5

Robbie ile Gerwig'den önce Anne Hathaway ile Amy Schumer'ın da bir Barbie filmi çekmek istediği ancak Mattel şirketi ile anlaşamadığı ortaya çıkmıştı.

"Bana güldüler!" Sharon Stone da Barbie filmi çekmek istemiş - 6

BARBIE HAKKINDA

2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie dünya çapında 1 milyar dolar hasılatı aşmayı başardı.

Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor. Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.

Barbie ile atom bombasının yapılışını konu alan Oppenheimer filmleri tek bir evrende buluşuyor: Barbenheimer. Aynı gün vizyona giren gişe rekortmeni filmlerin, tek bir filmde buluşacağı doğrulandı.

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