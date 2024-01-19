"Bana güldüler!" Sharon Stone da Barbie filmi çekmek istemiş
"Temel İçgüdü" filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, 2023 yılına damgasını vuran Barbie filmi hakkında itirafta bulundu. Oyuncu, 90'lı yıllarda Barbie filmi yapmak istediğini ama film stüdyolarının kendisine güldüğünü söyledi.
YILIN EN ÇOK KAZANAN FİLMİ
Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu. 2023 yılının en iyi açılışını da yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek adını şimdiden sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.
Filmin başrol oyuncusu Margot Robbie'nin ise Oscar Ödülleri'nde güçlü bir aday olduğu düşünülüyor.