Banksy'den Ukraynalılara yardım için 50 serigrafi baskı

6 bin 140 dolar artı vergiler olarak fiyatlandırılan baskıların her birinde, "kırılgan" olarak isimlendirilmiş bir kartondan aşağı kayan fare görülüyor.

Legacy of War, tüm parçaları, türünün tek örneği olarak vurguluyor. Her baskı, sanatçı tarafından imzalanmış ve 50 adet numaralandırılmış ahşap bir çerçeveye monte edilmiş.