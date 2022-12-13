Banksy'den Ukraynalılara yardım için 50 serigrafi baskı

Bir dizi duvar resmiyle Ukrayna'da kendini gösteren gizemli grafiti sanatçısı Banksy, uluslararası hayır kurumu Legacy of War Vakfı'nın çabalarına fon sağlamak için 50 serigrafi baskı yaptı.
Kâr amacı gütmeyen kuruluş, projenin tüm masraflarını Banksy'nin kendisinin üstlendiğini ve tüm gelirin savunmasız Ukraynalıları tahliye etmek, elektriği kesilenlere güç kaynakları sağlamak için kullanılacağını söyledi.
6 bin 140 dolar artı vergiler olarak fiyatlandırılan baskıların her birinde, "kırılgan" olarak isimlendirilmiş bir kartondan aşağı kayan fare görülüyor.
Legacy of War, tüm parçaları, türünün tek örneği olarak vurguluyor. Her baskı, sanatçı tarafından imzalanmış ve 50 adet numaralandırılmış ahşap bir çerçeveye monte edilmiş.
Alıcılar baskılardan sadece bir tane alabilecek. Satın almak için başvurular 16 Aralık Cuma günü kapanacak. Daha sonra bilgisayardaki bir sistem, hangi 50 hayranın sanat eserlerini alacağını seçecek.
Vakfın CEO’su Giles Duley, Banksy’nin baskılarından elde edilen fonların yeni ambulanslar satın almak, engelli insanları ve yaşlıları bölgeden uzaklaştırmak için kullanılacağını söyledi. Ayrıca, gelir Ukraynalıların elektrik kesildiğinde sert soğuk mevsimle başa çıkmalarına yardımcı olmak için jeneratörler, gazlı ısıtıcılar ve güneş enerjisiyle çalışan lambalar için harcanacak.