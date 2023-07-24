"Barbie" yılın en iyi açılış yapan filmi oldu

DÜNYA ÇAPINDA PEMBE KITLIĞINA YOL AÇTI

"Barbie" filminin setinde kullanılan pembe boyaların çokluğu, uluslararası boya kıtlığına neden olmuştu.

"Pamuk Prenses" ve "Küçük Kadınlar" gibi klasik masalları beyaz perdeye taşıyan yönetmen Greta Gerwig, Barbie setindeki her şeyin pembe olması konusunda ısrarcı oldu. Gerwig, "Pembelerin çok parlak olmasını ve her şeyin neredeyse çok fazla olmasını istedim" diye konuştu.

Bunun nedeni ise pembenin çocuksuluğu koruyacağı düşüncesiydi ve Gerwig’e göre çocuksuluğu korumak her şeyden önemliydi. Yapım ekibinin görevi pembe aksesuarlar, giysiler ve film çerçevesine yerleştirilmiş her şeyden oluşan bir dünya yaratmaktı.