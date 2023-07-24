"Barbie" yılın en iyi açılış yapan filmi oldu

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi, Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer"ı geride bırakarak gişenin zirvesine yerleşti. "Barbie" yılın en iyi açılışı yapan filmi oldu. Film aynı zamanda yönetmen Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatı elde eden kadın yönetmeni" unvanını kazandırdı.

"Barbie" yılın en iyi açılış yapan filmi oldu - 1

Yılın merakla beklenen filmlerinden "Barbie" geçtiğimiz cuma günü "Oppenheimer" ile aynı gün vizyona girdi.

İki filmin aynı anda vizyona girmesiyle sinema salonları uzun bir aradan sonra hiç olmadığı kadar doldu. Seyirciler ise iki film arasında seçim yapmakta zorlandı.

Seyircilerin tercihi ise "Barbie" oldu.

N-LIFE HABERLERİ

"Barbie" yılın en iyi açılış yapan filmi oldu - 2

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, gişede büyük bir başarıya imza attı. Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı film, hafta sonu ABD'de 155 milyon dolar hasılat elde etti.

Film dünya çapında 337 milyon dolar hasılata ulaştı. Warner Bros.'un yapımcılığını üstlendiği filmin bütçesi 145 milyon dolar idi.

"Barbie" yılın en iyi açılış yapan filmi oldu - 3

YILIN EN YÜKSEK AÇILIŞI

Beklentileri aşan film, 2023 yılının en iyi açılışını yapan yapım oldu.

"Barbie" yılın en iyi açılış yapan filmi oldu - 4

EN BÜYÜK AÇILIŞI YAPAN KADIN YÖNETMEN

Filmin yönetmeni Greta Gerwig ise "Barbie"nin açılış hasılatı ile Hollywood tarihine geçti. Gerwig, en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmen olarak rekor kırdı.

"Barbie" yılın en iyi açılış yapan filmi oldu - 5

Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Oppenheimer" ise 80, 5 milyon dolar hasılat elde etti. Film, dünya çapında ise 175 milyon dolar hasılata ulaştı.

"Barbie" yılın en iyi açılış yapan filmi oldu - 6

DÜNYA ÇAPINDA PEMBE KITLIĞINA YOL AÇTI

"Barbie" filminin setinde kullanılan pembe boyaların çokluğu, uluslararası boya kıtlığına neden olmuştu.

"Pamuk Prenses" ve "Küçük Kadınlar" gibi klasik masalları beyaz perdeye taşıyan yönetmen Greta GerwigBarbie setindeki her şeyin pembe olması konusunda ısrarcı oldu.  Gerwig, "Pembelerin çok parlak olmasını ve her şeyin neredeyse çok fazla olmasını istedim" diye konuştu. 

Bunun nedeni ise pembenin çocuksuluğu koruyacağı düşüncesiydi ve Gerwig’e göre çocuksuluğu korumak her şeyden önemliydi. Yapım ekibinin görevi pembe aksesuarlar, giysiler ve film çerçevesine yerleştirilmiş her şeyden oluşan bir dünya yaratmaktı.

"Barbie" yılın en iyi açılış yapan filmi oldu - 7

Bu durum neredeyse tüm pembe boyaların tükenmesine neden oldu.

Yapım tasarımcısı Sarah Greenwood, imza nitelikli rengi Rosco şirketinden alması gerektiğini anladı. Setin inşası sırasında kullanılan Rosco boyalarındaki pembenin floresan tonunda, uluslararası bir kıtlık meydana geldiği ifade edildi. Yapım tasarımcısı "Dünyada pembe bitti" dedi.

"Barbie" yılın en iyi açılış yapan filmi oldu - 8

BARBIE HAKKINDA

Barbie ve Ken rollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling oynuyor. Ancak filmde başka Barbie ve Ken karakterleri de yer alıyor. Denizkızı Barbie rolünü pop yıldızı Dua Lipa, diplomat Barbie'yi Bridgerton dizisinden tanıdığımız Nicola Coughlan ve Yüksek Mahkeme yargıcı Barbie'yi de Ana Cruz Kayne oynuyor.

Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.

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