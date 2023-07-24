"Barbie" yılın en iyi açılış yapan filmi oldu
Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi, Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer"ı geride bırakarak gişenin zirvesine yerleşti. "Barbie" yılın en iyi açılışı yapan filmi oldu. Film aynı zamanda yönetmen Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatı elde eden kadın yönetmeni" unvanını kazandırdı.
Yılın merakla beklenen filmlerinden "Barbie" geçtiğimiz cuma günü "Oppenheimer" ile aynı gün vizyona girdi.
İki filmin aynı anda vizyona girmesiyle sinema salonları uzun bir aradan sonra hiç olmadığı kadar doldu. Seyirciler ise iki film arasında seçim yapmakta zorlandı.
Seyircilerin tercihi ise "Barbie" oldu.