Barış Manço'nun 50 yıl önce bestelediği "2023 Marşı" sahneye taşındı

MARŞI JAPONYA'DA SÖYLEMİŞTİ

Barış Manço, 1995 yılında Japonya Osaka'da verdiği konserde "2023" adlı şarkısını seslendirmeden önce, yıla dair dileklerini sıralamıştı. Konserden dört yıl sonra yaşamını yitiren Manço, "Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya, Osaka'ya gelmek istiyorum ve bu şarkıyı burada tekrar çalmak istiyorum" demişti.

Barış Manço'nun "2023" bestesinin bir kısmının sözleri şöyle:

"2023'ün ılık bir ekim sabahında

Bacaklarımda hafif bir uyuşma ile uyandım

Ve sanki yüz yıllık ulu bir çınar gibi

Kök salmaya başladım o sabah

Ve ilk kez sağımda solumda

Asırlardır durmakta olan diğer çınarları fark ettim

Doğudan hafif bir seher yeli yükseldi

Ve asırlık çınarlar beni de aralarına aldılar

Ve 2023'ün ılık bir Ekim sabahında

Yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu

Beraberce seyre koyulduk"