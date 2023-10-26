Barış Manço'nun 50 yıl önce bestelediği "2023 Marşı" sahneye taşındı
Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun 50 yıl önce bestelediği "2023 Marşı" 24 yıl sonra Avcılar Havuz Meydanı'nda sahneye taşındı.
Barış Manço, yaklaşık 50 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel '2023' adını verdiği bir marş yazmıştı.
1995 yılında Japonya'nın 15 şehrine turne düzenleyen Manço, Osaka konserinde, "Marşımızın adı 2023. O yıl benim ülkem, Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.