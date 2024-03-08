Başarıları ilham veriyor: Son döneme damga vuran ünlü kadınlar

Kadınlar her alanda olduğu gibi sanat dünyasında da başarılarıyla gündem olmaya devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başarılarıyla 7'den 70'e herkese ilham olan kadınları sizler için derledik. İşte birçok insana rol model olan ünlü kadınlar...

Başarıları ilham veriyor: Son döneme damga vuran ünlü kadınlar - 1

MICHELLE YEOH

Oscar'a ve pek çok ödül törenine damga vuran, yılın en çok konuşulan filmi Her Şey Her Yerde Aynı Anda'nın başrol oyuncusu Michelle Yeoh, Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak bu ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın oyuncu olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Başarıları ilham veriyor: Son döneme damga vuran ünlü kadınlar - 2

GRETA GERWIG

2023 yılının en çok konuşulan filmi olan Barbie, 21 Temmuz'da vizyona girdi. Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı film, 2023 yılının en çok hasılat elde eden filmi oldu.

Tüm bunlar Barbie'nin yönetmeni Greta Gerwig'e tüm zamanların en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni ünvanını kazandırdıç

Ayrıca Greta Gerwig, Barbie filmiyle bu yıl 29'uncusu düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri'nde de "En İyi Orijinal Senaryo" dalında ödül aldı.

Başarıları ilham veriyor: Son döneme damga vuran ünlü kadınlar - 3

MERVE DİZDAR

Ömer dizisinin yıldızı Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki "Nuray" rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

Dizdar ödül konuşmasında, "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nuraylar'ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor" dedi.

Öte yandan ünlü oyuncu, "Kuru Otlar Üstüne" deki performansıyla 56. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nde de "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

Başarıları ilham veriyor: Son döneme damga vuran ünlü kadınlar - 4

TAYLOR SWIFT

Taylor Swift de şarkılarıyla kırdığı rekorlar, dünya turnesiyle ses getirmesi, turne filmiyle sinema tarihine geçmesi, ABD ekonomisine olan büyük etkisi, Forbes'un "En Güçlü Kadınlar" listesine beşinci, medya ve eğlence alanındaki listesine ise birinci sıradan girdi.

Üniversitede ders konusu olmasıyla da adından söz ettiren Swift, Time dergisi tarafından da Yılın Kişisi seçildi.

Başarıları ilham veriyor: Son döneme damga vuran ünlü kadınlar - 5

BRITNEY SPEARS

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) kitabı büyük ses getirdi.

"Woman In Me" tarihin en çok satan ünlü anı kitabı olarak  Spears'a yeni bir başarı kazandırdı.

Başarıları ilham veriyor: Son döneme damga vuran ünlü kadınlar - 6

LILY GLADSTONE

"Dolunay Katilleri" filminin yıldızı Lily Gladstone, 81. Altın Küre Ödülleri'nde Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu Performansı ödülünü aldı.

Gladstone, bu ödülü kazanan ilk yerli kadın olarak tarihe geçti.

Başarıları ilham veriyor: Son döneme damga vuran ünlü kadınlar - 7

MARGOT ROBBIE

Yılın en çok ses getiren gişe lideri filmi Barbie filminin başrol oyuncusu ve yapımcısı Margot Robbie başarılı kariyeriylea adından söz ettiriyor.

Rol aldığı rollerle gündemden düşmeyen Avustralyalı oyuncu, Forbes'un en çok kazanan oyuncular listesinde de 59 milyon dolar ile 2. sırada yer aldı.

Başarıları ilham veriyor: Son döneme damga vuran ünlü kadınlar - 8

BEYONCE

"Queen B" olarak da bilinen Beyonce geçtiğimiz yıl dünya turnesi Rönesans ile adından söz ettirdi. Rekor üstüne rekor kıran şarkıcı, yeni albümünden yayınladığı şarkılarla da tarihe geçmeyi başardı.

Beyonce, müzik tarihinde country müzik listesinde 1. sıraya yerleşen ilk siyahi şarkıcı oldu. Öte yandan şarkıcı, Cecred adında güzellik markasıyla da iş dünyasından adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Başarıları ilham veriyor: Son döneme damga vuran ünlü kadınlar - 9

RIHANNA

Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye hamile bir şekilde çıkarak bir ilke imza atmıştı.

Dokuz Grammy ödüllü şarkıcı geçtiğimiz yıl, 7,5 yıldır yeni albüm çıkarmamasına rağmen, Spotify'da 10 şarkısı bir milyar dinlenmeye ulaşan ilk kadın müzisyen olarak yeni bir rekora imza atmıştı.

SavageX Fenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan şarkıcı aynı zamanda dünyanın en zengin kadınları listesinde.

Başarıları ilham veriyor: Son döneme damga vuran ünlü kadınlar - 10

MILEY CYRUS

Miley Cyrus, 66. Grammy Ödülleri'nde "Flowers" adlı şarkısıyla "En İyi Pop Solo Performansı" ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde "Flowers" adlı şarkısını seslendiren Cyrus, "İlk Grammy'mi kazandım" diyerek adından söz ettirdi.

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