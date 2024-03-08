Başarıları ilham veriyor: Son döneme damga vuran ünlü kadınlar

GRETA GERWIG

2023 yılının en çok konuşulan filmi olan Barbie, 21 Temmuz'da vizyona girdi. Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı film, 2023 yılının en çok hasılat elde eden filmi oldu.

Tüm bunlar Barbie'nin yönetmeni Greta Gerwig'e tüm zamanların en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni ünvanını kazandırdıç

Ayrıca Greta Gerwig, Barbie filmiyle bu yıl 29'uncusu düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) Ödülleri'nde de "En İyi Orijinal Senaryo" dalında ödül aldı.