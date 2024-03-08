Başarıları ilham veriyor: Son döneme damga vuran ünlü kadınlar
Kadınlar her alanda olduğu gibi sanat dünyasında da başarılarıyla gündem olmaya devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başarılarıyla 7'den 70'e herkese ilham olan kadınları sizler için derledik. İşte birçok insana rol model olan ünlü kadınlar...
MICHELLE YEOH
Oscar'a ve pek çok ödül törenine damga vuran, yılın en çok konuşulan filmi Her Şey Her Yerde Aynı Anda'nın başrol oyuncusu Michelle Yeoh, Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak bu ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın oyuncu olmuştu.