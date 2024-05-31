Belçika'da Barış Manço anısına yapılan duvar resminin açılışı gerçekleşti

Babasının hem Türkiye hem de dünya için bir değer ve örnek olduğunu vurgulayan Doğukan Manço, "İnsanlığı temsil eden, barışı temsil bir kimse olduğu için bunun yapılması gerekiyordu. Daha nicelerinin yapılması gerekiyor bana sorarsanız. Ama bu bile hele ki; Belçika gibi küçük bir ülkede muaazzam bir girişim." ifadelerini kullandı.