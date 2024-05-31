Belçika'da Barış Manço anısına yapılan duvar resminin açılışı gerçekleşti

Barış Manço'nun anısına yıllarca yaşadığı Belçika'da yapılan duvar resminin açılışı gerçekleşti. Liege kentinin bağlı olduğu Valonya-Brüksel Federasyonu ile Liege Belediyesi’nin girişimleriyle hayata geçirilen proje kapsamında ressam Giuseppe Barillaro, kentteki bir binanın cephesine elinde gitarıyla Barış Manço’yu çizdi. Açılışa yetkililerin yanı sıra Manço'nun aile üyeleri ile sevenleri de katıldı.

Belçika'da Barış Manço anısına yapılan duvar resminin açılışı gerçekleşti - 1

Belçika'nın Liege kentinin bağlı olduğu Valonya-Brüksel Federasyonu (Fransız Toplumu Hükümeti) ile Liege Belediyesinin girişimleriyle, kentteki bir binanın cephesine Ressam Giuseppe Barillaro'nun elinde gitarıyla çizdiği Barış Manço resminin açılışı yapıldı. Açılışa Fransız Toplumu Hükümeti Başkan Yardımcısı Frederic Daerden, Liege Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Aydoğmuş, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz'in yanı sıra, Manço'nun aile üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Belçika'da Barış Manço anısına yapılan duvar resminin açılışı gerçekleşti - 2

"KEŞKE BARIŞ DA OLSAYDI"

Merhum sanatçının kızkardeşi İnci Manço, "Çok Gururluyum. Ama buruk bir gurur. Keşke Barış da olsaydı." dedi. Gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan Manço, "Görüyorum ki Barış hala yaşıyor. Hala çalışmaya devam ediyor. Okullarda çocuklar hala onun şarkılarını söylüyor." diye konuştu.

Belçika'da Barış Manço anısına yapılan duvar resminin açılışı gerçekleşti - 3

"HERKES ŞARKILARINI TANIYACAK"

Barış Manço'nun eşi Lale Manço da "Çok heyecan verici bir şey olduğunu düşünüyorum. Türk bir sanatçı için belki de ilk defa böyle bir şey yapılıyor. Biz Barış adına gururluyuz. Böylece ölümsüzleşiyor. Buradan geçen herkes Türk'ü, Barış'ı, şarkılarını tanıyacak." diye konuştu.

Belçika'da Barış Manço anısına yapılan duvar resminin açılışı gerçekleşti - 4

"HEYECAN VERİCİ BİR GİRİŞİM"

Manço'nun oğullarından Batıkan da babası adına Liege'de bir anıt yapma fikrinin yıllar öncesine dayandığını, Türkiye-Belçika İş Gücü Anlaşması'nın 60. Yılı vesilesiyle şimdi yapıldığını söyledi. "İlk duyduğumuzda çok farklı bir duygu yaşadık. Aradan 25 yıl geçti." diyen Batıkan Manço, babasının adının Türkiye'de pek çok farklı şehirde yaşatıldığını ancak Belçika'da böyle bir girişim olmasının ayrıca heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Belçika'da Barış Manço anısına yapılan duvar resminin açılışı gerçekleşti - 5

Batıkan Manço, "Tarif etmesi zor. Burada geçmişimiz de var. Birçok parçanın birleştiği bir girişim oldu." dedi.

Belçika'da Barış Manço anısına yapılan duvar resminin açılışı gerçekleşti - 6

"DÜNYA İLE BİR KÜLTÜR KÖPRÜSÜ"

Doğukan Manço da "Bu sene her ne kadar 60. yıl olsa da Barış Manço buraya bundan da önce gelmişti. Sadece Türkiye-Belçika arası değil, dünya ile bir kültür köprüsü oluşturduğu için bunun aslında onun adına çok daha önceden yapılmış olması gerekirdi." diye konuştu.

Belçika'da Barış Manço anısına yapılan duvar resminin açılışı gerçekleşti - 7

Babasının hem Türkiye hem de dünya için bir değer ve örnek olduğunu vurgulayan Doğukan Manço, "İnsanlığı temsil eden, barışı temsil bir kimse olduğu için bunun yapılması gerekiyordu. Daha nicelerinin yapılması gerekiyor bana sorarsanız. Ama bu bile hele ki; Belçika gibi küçük bir ülkede muaazzam bir girişim." ifadelerini kullandı.

Belçika'da Barış Manço anısına yapılan duvar resminin açılışı gerçekleşti - 8

"BULUŞMA NOKTASI OLACAK"

Başkonsolos Deniz, Manço'yu bu kadar büyük bir kalabalıkla ve değerli bir sanat eseriyle anmanın büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirterek, "Bundan 60 yıl önce Barış Manço ile buraya gelen vatandaşlar çocukları, torunlarıyla birlikte Belçika Türk toplumunu oluşturdular." dedi. Bundan sonra duvar resminin bulunduğu noktanın Belçika Türk toplumu ve tüm sevenlerinin buluşma noktası olacağını ifade eden Deniz, emeği geçen sanatçı ve yetkililere teşekkür etti.

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