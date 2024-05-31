Belçika'da Barış Manço anısına yapılan duvar resminin açılışı gerçekleşti
Barış Manço'nun anısına yıllarca yaşadığı Belçika'da yapılan duvar resminin açılışı gerçekleşti. Liege kentinin bağlı olduğu Valonya-Brüksel Federasyonu ile Liege Belediyesi’nin girişimleriyle hayata geçirilen proje kapsamında ressam Giuseppe Barillaro, kentteki bir binanın cephesine elinde gitarıyla Barış Manço’yu çizdi. Açılışa yetkililerin yanı sıra Manço'nun aile üyeleri ile sevenleri de katıldı.
Belçika'nın Liege kentinin bağlı olduğu Valonya-Brüksel Federasyonu (Fransız Toplumu Hükümeti) ile Liege Belediyesinin girişimleriyle, kentteki bir binanın cephesine Ressam Giuseppe Barillaro'nun elinde gitarıyla çizdiği Barış Manço resminin açılışı yapıldı. Açılışa Fransız Toplumu Hükümeti Başkan Yardımcısı Frederic Daerden, Liege Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Aydoğmuş, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz'in yanı sıra, Manço'nun aile üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı.