Bergen filmi Türkiye'deki gişe başarısını ülke dışına taşıdı

TÜRKİYE'DE REKOR KIRDI

Pandemi de zor günlerden geçen sinema salonlarını yeniden dolduran Bergen, 17 günde 4 milyon 94 bin 43 seyirciyi sinema solanlarına çekti. Box Office Türkiye’de yer alan ‘tüm zamanlar seyirci rekorları’ sayfasına göre ‘Bergen’, üçüncü hafta sonunda 720 bin 96 kişi tarafından izlendi ve ‘üçüncü hafta sonu performansları’nın baz alındığı listede ‘Recep İvedik 5’e ait rekoru kırdı.