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Bergen filmi Türkiye'deki gişe başarısını ülke dışına taşıdı

Haberler - ntv.com.tr | 23.07.2022 - 10:13 - Son Güncelleme : 23.07.2022 - 10:22

Ünlü şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan ve başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı “Bergen” filmi, Türkiye’de kırdığı rekorların ardından ülke dışında da gişe başarısını sürdürüyor.

Bergen filmi Türkiye'deki gişe başarısını ülke dışına taşıdı - 1

Ülkemizde gişe rekorları kıran ve seyirciden yoğun ilgi gören “Bergen” başarısını ülke dışına taşıdı.

Bergen filmi Türkiye'deki gişe başarısını ülke dışına taşıdı - 2

Başrollerinde ve Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı film, Batı Asya ülkelerinde büyük bir başarıya imza attı.

Bergen filmi Türkiye'deki gişe başarısını ülke dışına taşıdı - 3

80’lerin ünlü yıldızı Bergenin dramatik hayatını konu alan film, Variety’nin haberine göre Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Lübnan, Uman ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yüksek bir hasılat elde etti.

Bergen filmi Türkiye'deki gişe başarısını ülke dışına taşıdı - 4

YÜKSEK HASILATA ULAŞTI

Mehmet Binay’ın yönetmenliğini, Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un senaryosunu üstlendiği “Bergen”, 16 Haziran’da vizyona girdiği günden bu yana toplamda 4,8 milyon dolarlık hasılata ulaştı.

Bergen filmi Türkiye'deki gişe başarısını ülke dışına taşıdı - 5

BİLET SATIŞLARI ARTTI

Filmin açılış haftasında 15 bin olan bilet satışı, üçüncü haftasında 107 bine yükseldi.

Bergen filmi Türkiye'deki gişe başarısını ülke dışına taşıdı - 6

TARTIŞMALARA SEBEP OLMUŞTU

Film, şarkıcı Bergen’in sevdiği adam tarafından yüzüne kezzap atılması ve öldürülmesi kadına şiddete yönelik tartışmaları alevlendirmişti. Variety’nin haberine göre, film bu ülkelerde benzer türde bir polemiğe yol açmadı.

Bergen filmi Türkiye'deki gişe başarısını ülke dışına taşıdı - 7

"TÜM BEKLENTİLERİ AŞTI"

Majid Al Futtaim Cinemas'ın genel müdürü Toni El Massih, “Bergen, bölgedeki film severlerin ilgisini gerçekten çekti ve tüm beklentileri aştı” ifadelerini kullandı.

Bergen filmi Türkiye'deki gişe başarısını ülke dışına taşıdı - 8

TÜRKİYE'DE REKOR KIRDI

Pandemi de zor günlerden geçen sinema salonlarını yeniden dolduran Bergen, 17 günde 4 milyon 94 bin 43 seyirciyi sinema solanlarına çekti. Box Office Türkiye’de yer alan ‘tüm zamanlar seyirci rekorları’ sayfasına göre ‘Bergen’, üçüncü hafta sonunda 720 bin 96 kişi tarafından izlendi ve ‘üçüncü hafta sonu performansları’nın baz alındığı listede ‘Recep İvedik 5’e ait rekoru kırdı.

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