Erdal Beşikçioğlu'dan Bergen açıklaması: Çok izlenmesi bizi de şaşırttı

Gişe rekorları kıran Bergen filmi, gösterimdeki üçüncü haftasını geride bırakırken, seyircicen yoğun ilgi görerek toplamda 4 milyon seyirciyi aşmayı başardı.

Filmin başrol oyuncularından Erdal Beşikçioğlu filmin gişe başarısı hakkında konuştu.



"ÇOK İZLENMESİ BİZİ DE ŞAŞIRTTI"



Beşikçioğlu, “Pandemi sonrası salonların doluyor olması çok keyif verici. Umarım diğer filmler de hak ettikleri karşılığı bulur. Filmin bu kadar çok izlenmesi bizi de şaşırttı. Evet, bir şeyler bekliyorduk ama sosyal bir harekete dönüşmesini beklemiyorduk" açıklamasında bulundu.

Beşikçioğlu, “Filmde şarkıları Farah Zeynep Abdullah’ın seslendirmesini eleştirenler oldu, bu konuda ne söylemek istersiniz?” sorusuna da, “Bu bir drama arkadaşlar. Eğer oyuncu şarkı söyleyebiliyorsa bunu göz ardı edemezsiniz. Merak eden varsa eğer Bergen’i tabii ki dinleyebilir. Bu bizim için tuhaf bir eleştiri değil” dedi.

Beşikçioğlu projede, Bergen’in yüzüne kezzap atıp ardından da onu öldüren eşi Halis Serbest’e hayat verdi.

REKORA KOŞUYOR



Pandemi de zor günlerden geçen sinema salonlarını yeniden dolduran ‘Bergen’, 17 günde 4 milyon 94 bin 43 seyirciyi sinema solanlarına çekti. Box Office Türkiye’de yer alan ‘tüm zamanlar seyirci rekorları’ sayfasına göre ‘Bergen’, üçüncü hafta sonunda 720 bin 96 kişi tarafından izlendi ve ‘üçüncü hafta sonu performansları’nın baz alındığı listede ‘Recep İvedik 5’e ait rekoru kırdı.

BERGEN FİLMİNDEN İLK FRAGMAN