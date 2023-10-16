Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 16 günde binlerce etkinliğe ev sahipliği yaptı
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile İstanbul kültür ve sanata doydu. 16 gün süren festival boyunca Atatürk Kültür Merkezi-Galataport rotasında binin üzerinde etkinlik gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk kez 2021 yılında İstanbul Beyoğlu’nda başlatılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye’nin dört bir yanında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Geçen yıl 5 ayrı şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri, bu sene 11 kenti binlerce etkinlikle kültür ve sanatın odağına dönüştürüyor.