Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 16 günde binlerce etkinliğe ev sahipliği yaptı

İSTANBULLULAR AKM’YE AKIN ETTİ

Festival finalinin pazar gününe denk gelmesi nedeniyle İstanbullular, AKM’ye ve Galataport’a akın etti. AKM’de Refik Anadol’un “Rönesans Rüyaları” etkinliğine katılan İnci Peşkircioğlu, “Hafta için okul olduğu için hafta sonları ayırabiliyoruz. Refik Anadol’u yakaladık. Çok mutluyuz. Çocukların yaratıcılıklarını çok destekliyor. Bugünü burada tamamlayacağız. Büyükşehirlerde yaşayanların bu tür sosyal aktivitelere, ruhlarının beslenmesine çok ihtiyaçları var. Özellikle de ücretsiz olanlar artırılmalı ve burada olduğu gibi şehrin dört bir yanında olmalı” dedi.