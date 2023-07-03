Bingöllü ressamın taş tozundan yaptığı eserler Paris'e uzandı
Doğadan topladığı renkli taşları el emeğiyle toza dönüştürerek resim yapan Bingöllü Ali Rıza Kılıç'ın, köyündeki atölyesinde hazırladığı eserleri 16 ülkedeki sanatseverlere ulaştı. Kalemle çizdiği fonun üzerine silikonla taş tozunu döken Kılıç, günlerce, bazen de aylarca verdiği emek sonucu eserini ortaya çıkarıyor.
Doğadan topladığı renkli taşları el emeğiyle toza dönüştürerek resimler yapan Bingöllü Ali Rıza Kılıç'ın, köyündeki atölyesinde hazırladığı eserleri 16 ülkedeki sanatseverlere ulaştı.