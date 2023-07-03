Bingöllü ressamın taş tozundan yaptığı eserler Paris'e uzandı

Açtığı sergilerde önemli ressamlardan övgüler alınca azminin arttığını anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Ben kendimi hayata hep geç kalanlardan olarak görürüm. 50 yaşına geldim, 2 ay önce evlendim, ehliyeti yeni aldım, hep geç kaldım çünkü öncelik hep sanattaydı. Köyümde kurduğum atölyede iyi resim yapabilme şansım var. Üreten her insan kendi topraklarına geri dönmeli, oraya bir şey katmalı. Resimlerde genellikle Anadolu kültürünü çalışırım. Çocukluğumda dinlediğim ya da okuduğum hikayelerden yola çıkarak resim üretiyorum. Çocukluğum bana rehber oluyor."