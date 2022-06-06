Bon Jovi grubunun gitaristi Alec John Such hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr | 06.06.2022 - 09:37
Dünyaca ünlü rock grubu Bon Jovi’nin bas gitaristi Alec John Such 70 yaşında hayatını kaybetti. Grubun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Sevgili dostumuz Alec John Such'ın vefat haberini duyduğumuza çok üzüldük. O eşsiz biriydi. Bon Jovi'nin kurucu üyelerinden biri olan Alec, grubun oluşumunun ayrılmaz bir parçasıydı” denildi.
Açıklamada, gitarist Richie Sambora ve davulcu Tico Torres'in yeni çıktığı günlerde gruba katılması için Alec John Such’ın katkısı olduğundan bahsedilirken, “Dürüst olmak gerekirse, onun aracılığıyla birbirimize ulaşmanın yolunu bulduk. Tico'nun çocukluk arkadaşıydı ve Richie'yi bize performans sergilemesi için getirdi. Alec her zaman müthiş biriydi ve hayat doluydu. Bugün o özel anılar yüzümüzde bir gülümseme, gözümüzde bir yaş oluyor. Onu çok özleyeceğiz" ifadesi kullanıldı.
Bon Jovi grubu 1983’te New Jersey’de kuruldu. Alec John Such, ‘Livin' On a Prayer’ ve ‘Wanted Dead or Alive’ gibi grubun hit şarkılarına imza attı.
Such 1994 yılında grupla yollarını ayırdı ve daha sonra basçı Hugh McDonald Such’ın yerini aldı.
Grup, 2018 yılında Rock & Roll Onur Listesi'ne alındığında yeniden bir araya geldi. Törende, Such grup arkadaşlarıyla geçirdiği zamandan sevgiyle söz ederek, "Onları ölesiye seviyorum. Her zaman seveceğim” dedi.