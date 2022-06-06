Bon Jovi grubunun gitaristi Alec John Such hayatını kaybetti

Açıklamada, gitarist Richie Sambora ve davulcu Tico Torres'in yeni çıktığı günlerde gruba katılması için Alec John Such’ın katkısı olduğundan bahsedilirken, “Dürüst olmak gerekirse, onun aracılığıyla birbirimize ulaşmanın yolunu bulduk. Tico'nun çocukluk arkadaşıydı ve Richie'yi bize performans sergilemesi için getirdi. Alec her zaman müthiş biriydi ve hayat doluydu. Bugün o özel anılar yüzümüzde bir gülümseme, gözümüzde bir yaş oluyor. Onu çok özleyeceğiz" ifadesi kullanıldı.