Bradley Cooper eleştirilen protez burnu hakkında konuştu

Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alan Maestro filminin başrol oyuncusu Bradley Cooper protez burnu yüzünden tepki çekmişti. Oyuncu konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Bradley Cooper eleştirilen protez burnu hakkında konuştu - 1

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Maestro filmi, 7 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.

Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan film, Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Bradley Cooper eleştirilen protez burnu hakkında konuştu - 2

IRKÇILIK SUÇLAMASI

Filmin başrollerinde ise Keskin Nişancı, Limitsiz ve Düzenbaz filmleriyle tanınan Bradley Cooper ile Carey Mulligan yer alıyor.

Filmde Leonard Bernstein'ı canlandıran ABD'li aktör, rolüne bürünmek için bambaşka birine dönüştü. Filmin aynı zamanda yönetmenliğini de üstlenen Cooper'ın Yahudi orkestra şefi Leonard Bernstein'ı canlandırmak için protez burun takması eleştirilmişti.

Cooper'ın burnunun Yahudiler’in görünüşü üzerine basmakalıp fikirleri güçlendirdiği öne sürüldü ve oyuncu ırkçılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Bradley Cooper eleştirilen protez burnu hakkında konuştu - 3

CBS Mornings'e konuşan Cooper konuyla ilgili sessizliğini bozdu

İlk başta protez kullanmak istemediğini belirten oyuncu "Belki de bunu yapmamıza gerek yoktur diye düşündüm ama her şey denge meselesi. Dudaklarım Lenny'ninkine hiç benzemiyor, çenem de öyle. Bu yüzden bunu yaptık ve [protez olmadan] doğru görünmüyordu" dedi.

Bradley Cooper eleştirilen protez burnu hakkında konuştu - 4

ÇOCUKLARI DESTEK VERDİ

Berstein'ın çocukları daha önce verdikleri röportajda "Leonard Bernstein'ın güzel ve büyük bir burnu olduğu doğru. Bradley ona olan benzerliğini arttırmak için makyaj yapmayı tercih etti ve biz de bundan gayet memnunuz. Ayrıca şundan eminiz: Babamız da yaşasaydı bunu sorun etmezdi" demişti.

Bradley Cooper eleştirilen protez burnu hakkında konuştu - 5

Oscar ödüllü makyaj sanatçısı Kazu Hiro da konuyla ilgili özür dilemiş ve "Bunun olmasını beklemiyordum. Birilerinin duygularını incittiysem özür dilerim. Benim ve Bradley'nin amacı Lenny'yi olabildiğince gerçekçi bir şekilde canlandırmaktı" demişti.

Bradley Cooper eleştirilen protez burnu hakkında konuştu - 6

6 DAKİKA İÇİN 6 YIL ÇALIŞTI

Öte yandan, Cooper'ın 6 dakikalık bir sahne için tam 6 yıl çalıştığı ortaya çıktı. Söz konusu sahnede, Bernstein 1976 yılında Ely Katedrali'nde Londra Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Cooper "O sahne hakkında çok endişeliydim çünkü canlı olarak yaptık. Londra Senfoni Orkestrasıydı bu. O sahne canlı olarak kaydedildi. Onları yönetmek zorunda kaldım. 6 dakika 21 saniyelik müziğin nasıl yönetileceğini öğrenmek için altı yılımı harcadım" dedi.

ABD'li oyuncu "1976'da Londra Senfoni Orkestrası ile Ely Katedrali'nde Leonard Bernstein'ın orkestra şefliğini izlediğim ham bir görüntü elde edebildim. Ve bu yüzden üzerinde çalışmam gerekiyordu" diye ekledi.

Bradley Cooper eleştirilen protez burnu hakkında konuştu - 7

MAKYAJI 5 SAAT SÜRDÜ

Öte yandan görenlerin tanıyamadığı Bradley Cooper'ın 70 yaşındaki ünlü bestekara dönüşmek için 5 saatten uzun bir süre harcadığı açıklanmıştı. Birçok filmde unutulmaz işlere imza atan Kazu Hiro ve ekibi, Cooper'u plastik makyaj sayesinde tanınmaz hale getirdi.

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