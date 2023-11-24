Bradley Cooper eleştirilen protez burnu hakkında konuştu

6 DAKİKA İÇİN 6 YIL ÇALIŞTI

Öte yandan, Cooper'ın 6 dakikalık bir sahne için tam 6 yıl çalıştığı ortaya çıktı. Söz konusu sahnede, Bernstein 1976 yılında Ely Katedrali'nde Londra Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Cooper "O sahne hakkında çok endişeliydim çünkü canlı olarak yaptık. Londra Senfoni Orkestrasıydı bu. O sahne canlı olarak kaydedildi. Onları yönetmek zorunda kaldım. 6 dakika 21 saniyelik müziğin nasıl yönetileceğini öğrenmek için altı yılımı harcadım" dedi.

ABD'li oyuncu "1976'da Londra Senfoni Orkestrası ile Ely Katedrali'nde Leonard Bernstein'ın orkestra şefliğini izlediğim ham bir görüntü elde edebildim. Ve bu yüzden üzerinde çalışmam gerekiyordu" diye ekledi.