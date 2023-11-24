Bradley Cooper eleştirilen protez burnu hakkında konuştu
Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alan Maestro filminin başrol oyuncusu Bradley Cooper protez burnu yüzünden tepki çekmişti. Oyuncu konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Maestro filmi, 7 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.
Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan film, Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alıyor.