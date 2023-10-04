Bradley Cooper'ın Maestro filmi için yapılan makyajı 5 saatten uzun sürdü
Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alan Maestro, yılın en çok merak edilen filmleri arasında yer alıyor. Filmin başrol oyuncusu Bradley Cooper'ın rolüne bürünmek için tam 5 saat harcadığı ortaya çıktı.
Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Maestro filmi, 7 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan film, Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alıyor.