Bradley Cooper'ın Maestro filmi için yapılan makyajı 5 saatten uzun sürdü

Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alan Maestro, yılın en çok merak edilen filmleri arasında yer alıyor. Filmin başrol oyuncusu Bradley Cooper'ın rolüne bürünmek için tam 5 saat harcadığı ortaya çıktı.

Bradley Cooper'ın Maestro filmi için yapılan makyajı 5 saatten uzun sürdü - 1

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Maestro filmi, 7 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan film, Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alıyor.

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Bradley Cooper'ın Maestro filmi için yapılan makyajı 5 saatten uzun sürdü - 2

Filmin başrollerinde ise Keskin Nişancı, Limitsiz ve Düzenbaz filmleriyle tanınan Bradley Cooper ile Carey Mulligan yer alıyor.

Filmde Leonard Bernstein'ı canlandıran ABD'li aktör, rolüne bürünmek bambaşka birine dönüştü.

Bradley Cooper'ın Maestro filmi için yapılan makyajı 5 saatten uzun sürdü - 3

Görenlerin tanıyamadığı oyuncunun, 70 yaşındaki ünlü bestekara dönüşmek için 5 saatten uzun bir süre harcadığı açıklandı.

Bradley Cooper'ın Maestro filmi için yapılan makyajı 5 saatten uzun sürdü - 4

Birçok filmde unutulmaz işlere imza atan Kazu Hiro ve ekibi, Cooper'u plastik makyaj sayesinde tanınmaz hale getirdi.

Bradley Cooper'ın Maestro filmi için yapılan makyajı 5 saatten uzun sürdü - 5

Gece 1'de sete gelip çalışmalara başlayan Hiro ve ekibi, 48 yaşındaki Cooper'ı 70 yaşındaki Bernstein'e dönüştürmeyi başardı.

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