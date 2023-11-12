Britney Spears: Taylor Swift neslimizin en büyük pop şarkıcısı

"NESLİMİZİN EN İKONİK POP ŞARKICISI"

Spears sözlerine "Fotoğrafımızı çektiler ve Taylor neslimizin en ikonik pop şarkıcısı oldu. Şimdi stadyumlarda şarkı söylüyor. Film izlemek yerine onun videolarını izlemeyi tercih ederim. Harika biri. Ona bayılıyorum" diye devam etti.