Britney Spears: Taylor Swift neslimizin en büyük pop şarkıcısı

Şu sıralar anılarını yazdığı "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) kitabıyla gündemde olan pop müziğin ünlü ismi Britney Spears, şarkıcı Taylor Swift'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.

Britney Spears: Taylor Swift neslimizin en büyük pop şarkıcısı - 1

Hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen ünlü pop yıldızı Britney Spears sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Satış rekoru kıran anı kitabı "İçimdeki Kadın"daki itiraflarıyla adından söz ettiren yıldız, Taylor Swift'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.

N-LIFE HABERLERİ

Britney Spears: Taylor Swift neslimizin en büyük pop şarkıcısı - 2

Spears, geçtiğimiz günlerde milyarder statüsüne ulaşan 33 yaşındaki ABD'li şarkıcı ile 2003 ve 2008 yıllarında çekilen karelerini paylaştı.

Britney Spears: Taylor Swift neslimizin en büyük pop şarkıcısı - 3

NASIL TANIŞTILAR?

Pop müziğin ikonik ismi, Taylor Swift ile nasıl tanıştığını anlattı.

41 yaşındaki yıldız "Taylor adında bir kız yanına gelip sana şarkı söylemek istiyor dediler. Ben de 'Tabii olur' dedim. Gitar eşliğinde harika bir şarkı söyledi. İnanılmazdı!" ifadelerini kullandı.

Britney Spears: Taylor Swift neslimizin en büyük pop şarkıcısı - 4

"NESLİMİZİN EN İKONİK POP ŞARKICISI"

Spears sözlerine "Fotoğrafımızı çektiler ve Taylor neslimizin en ikonik pop şarkıcısı oldu. Şimdi stadyumlarda şarkı söylüyor. Film izlemek yerine onun videolarını izlemeyi tercih ederim. Harika biri. Ona bayılıyorum" diye devam etti.

Britney Spears: Taylor Swift neslimizin en büyük pop şarkıcısı - 5

MİLYARDER OLDU

Öte yandan Taylor Swift milyarderler geçtiğimiz günlerde kulübüne dahil oldu. 33 yaşındaki şarkıcı Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, net servetini 1,1 milyar dolara yükseltti.

Britney Spears: Taylor Swift neslimizin en büyük pop şarkıcısı - 6
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