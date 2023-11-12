Britney Spears: Taylor Swift neslimizin en büyük pop şarkıcısı
Şu sıralar anılarını yazdığı "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) kitabıyla gündemde olan pop müziğin ünlü ismi Britney Spears, şarkıcı Taylor Swift'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.
Hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen ünlü pop yıldızı Britney Spears sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Satış rekoru kıran anı kitabı "İçimdeki Kadın"daki itiraflarıyla adından söz ettiren yıldız, Taylor Swift'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.