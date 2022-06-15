Britney Spears ve eşi Sam Asghari Los Angeles’ta 12 milyon dolara malikane satın aldı

Haberler - ntv.com.tr | 15.06.2022 - 10:03 - Son Güncelleme : 15.06.2022 - 10:11
Geçtiğimiz hafta uzun zamandır birlikte olduğu nişanlısı Sam Asghari ile evlenen pop müziğin yıldızı Britney Spears, eşiyle oturmak üzere Los Angeles’ta yaklaşık 12 milyon dolara malikane satın aldı.
TMZ'nin haberine göre, Spears’ın Los Angeles Calabasas’ta satın aldığı malikane, eski eşi Kevin Federline ve iki oğluyla birlikte yaşadığı semtte yer alıyor.
40 yaşındaki Spears’ın satın aldığı ev, altı yatak odası ve dokuz banyosuyla 12 bin metrekarelik bir alanda konumlanıyor.
Sinema salonu, şarap mahzeni de bulunan ev de masaj odaları ve havuz da yer alıyor.
İşte Spears'ın Los Angeles'ta 12 milyon dolara satın aldığı malikane...